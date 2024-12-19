【重磅快評】青鳥成民進黨標配 林右昌夭鬼假細禮

藍營明天闖關「選罷法」、「財劃法」、「憲訴法」等三法案，公民團體發起「青鳥」再起行動抗議，民進黨秘書長林右昌今天受訪表示，他的身分比較不適合到青鳥第一線；只是，青鳥已成民進黨的標配，總統賴清德還親自下達過動員令，這次青鳥再起雖屬「進化版」，但林右昌夭鬼假細禮（貪吃假裝客氣），未免演太大。

立法院周五排審選罷法、憲訴法、財劃法，台灣經濟民主連合與台灣公民陣線昨晚聚集國民黨中央黨部前，號召青鳥聚集抗議；只是國民黨不再挨打，青年軍祭出音響設備與充氣豬隔空叫陣，還用投影機秀出「恭喜賴中強有機會獲得賴政府法務部長備選資格」、「恭喜林右昌有機會獲得競選新北市市長資格」，總算互有攻防，場面熱鬧多了。

這次青鳥再起，民進黨組織部稍早對各縣市黨公職發出「撐國會、挺民主」行動指令，號召不同政黨的理性支持者到立法院聲援公民團體。特別的是，行動指令中要求到達現場者不穿有黨公職姓名及黨徽的背心，不帶競選旗幟及手舉牌，並尊重主辦方活動安排，不過，黨公職可透過社群平台發布貼文或直播，讓更多人參與、聲援。

從這個指令可以看出，這次青鳥再起雖不脫民進黨標配，但卻已有進化；黨中央要求黨公職不穿印有黨公職姓名及黨徽的背心，用意就是要淡化民進黨色彩，林右昌今天說他的身分比較不適合到「青鳥」第一線，也是出於相同的考量，這和今年五月的青鳥行動明顯不同。

今年五月立法院前的青鳥行動，民進黨毫不避諱彼此連結；青鳥結集之初，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤即發出青鳥召集令，以支援前線為名，緊急召集「青鳥」，公開募集手版、頭巾、貼紙、燈牌、各式道具等抗爭小物，說要讓青鳥以「隱形席次」飛進立院。

藍白通過國會改革法案後，民進黨政府馬上發起釋憲大戰，這次換總統賴清德在民進黨國務青旗艦營中向學生喊話，表示若藍白沒接受大法官解釋，人民就會有噓聲，「青鳥會飛出來」。青鳥一路以來與民進黨同行同在，大家心知肚明，這次民進黨再次召喚青鳥，即使黨公職不穿黨徽背心，青鳥的綠色標籤卻難以撕除。

只是，青鳥也得提防民進黨出暗招，在罷樑行動中，民進黨就玩過一次；罷樑投票前，民進黨一再聲稱罷樑是公民團體發起，民進黨並未介入，但林右昌及黨公職人員卻不斷上街頭宣講。罷樑失敗後，民進黨迅速切割，不僅否認介入，甚至聲稱有不少「小草」參與罷免，被藍委痛批「罷樑失敗，青鳥變嫩草」。

眾所周知，罷樑背後如果沒有林右昌和民進黨公職的暗助，根本過不了二階段連署的門檻，只是民進黨見苗頭不對，最後關頭抽腿，民進黨擺明對於青鳥就是採取「贏收割、輸切割」的策略；民進黨當家一再鬧事，青鳥難道看不清楚民進黨的把戲嗎？