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青鳥鬧場丟物品叫囂 國民黨批：民進黨民主素養宇宙第一

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
千名青鳥昨晚聚集國民黨中央黨部前，反對國民黨立委提出的憲訴法與選罷法修正草案。記者翁至成／攝影
千名青鳥昨晚聚集國民黨中央黨部前，反對國民黨立委提出的憲訴法與選罷法修正草案。記者翁至成／攝影

民團號召青鳥集結阻止選罷法修法等3案，國民黨反擊是側翼求官。民進黨秘書長林右昌今天說，用輕蔑態度面對人民很悲哀。國民黨表示，民進黨鼓動青鳥來國民黨鬧場，不僅丟擲物品、嗆「國民黨支持者吃排泄物長大」，散場還持續叫囂，民主素養令人讚嘆。

國民黨指出，林右昌日前公開喊話，要求支持者站出來，一起到國民黨中央投入青鳥行動以表達立場。面對「貴客」到訪，國民黨當天熱情款待，配合宣傳「民進黨求官求職大會」，獲得主辦人賴中強熱情回應，造就一段民主交流的「佳話」。

林右昌今天受訪時表示，國民黨輕蔑回應很悲哀；國民黨反嗆，林右昌有青鳥就官位亨通，青鳥有林右昌就不悲哀。林右昌及其子弟兵在基隆釀起基隆惡罷，苦心遮掩任內五大弊案，官員貪汙受賄，最終雖然大敗而歸，還讓人民消耗三千萬納稅錢，臉皮之厚，曠古絕今。

國民黨表示，昨晚「民進黨求官求職博覽大會」，先是有青鳥求職者朝國民黨丟擲物品，警方勸阻下，才放棄「展現對民主的熱情」，國民黨不得不感謝當天員警的辛勞，也理解林右昌號召群眾來國民黨通過丟擲物品，展現民進黨人的民主素養。

國民黨也酸，集會台上的講者開始大聲向世界宣稱「國民黨支持者吃排泄物長大」，青鳥對排泄物的愛溢於言表、深入研究，展現出進步民主理念，肯定也是林右昌號召之下的深意，要全民學習超前的民主理念。活動散場後，求職者還不忘包圍黨部叫囂，高喊「畜生、垃圾」，大力表現自我、竭力求職的模樣真是感人肺腑。

國民黨說，雖然林右昌昨天沒有親自到場，但在他的號召下，已經體現民進黨民主素養冠絕全球，宇宙第一。

國民黨表示，民進黨鼓動青鳥來國民黨鬧場，不僅丟擲物品、嗆「國民黨支持者吃排泄物長大」，散場還持續叫囂，民主素養令人讚嘆。圖／取自國民黨臉書
國民黨表示，民進黨鼓動青鳥來國民黨鬧場，不僅丟擲物品、嗆「國民黨支持者吃排泄物長大」，散場還持續叫囂，民主素養令人讚嘆。圖／取自國民黨臉書

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