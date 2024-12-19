凌濤：青鳥已成「求職代名詞」 賴清德恐面對三大後座力
民團昨晚號召青鳥集結在國民黨中央黨部抗議，國民黨也架起舞台音響反酸「民進黨求官求職博覽大會」。國民黨國政基金會副執行長凌濤表示，當綠營青鳥已成「求職代名詞」，將造成三大後座力，賴清德總統可要準備好了。
凌濤指出，賴清德成為少數總統，接連挑戰廢死、地方財劃法、大法官提名皆不得人心，於是如法炮製，用鷹犬青鳥來當先鋒，不料昨日一役不僅鎩羽而歸，還滿臉豆花。
凌濤說，此一役可以說是現代社群政治的分水嶺，當國民黨新媒體中心精銳盡出，放出「囚鳥」配樂、「賴中強候選法務部長」、「閩南狼只能喊出沒版權」、青年求官照稿念上台語無倫次，青鳥失控，網紅八炯坦承是來面試的、閩南狼大喊共產黨加油，心態崩塌的速度連他們都沒料到。
凌濤說，「第一屆民進黨求職博覽會」之後，將造成三大後座力。首先是「青鳥」一詞被八炯、閩南狼、賴中強等人占領，已成負面「求職代名詞」。青鳥不去開疆闢土、看不到世界高度，跑來擠官運亨通的民進黨，民眾不會欣賞，青鳥越飛越讓賴清德民調下滑。
其次，凌濤指出，賴清德打算用下駟打法，卻遭藍營青年輪番征戰，各個如連環珠砲，與台上青鳥高下立見。原偽裝擁有社會力的青鳥，被拆穿僅是「民進黨力」，被挑戰的節節敗退。第三，社群政治正式由藍營超越綠營，因為賴清德不懂社群，只會屢喊「網軍不要再攻擊他」。
凌濤說，再加上民進黨立委王義川、王定宇和綠營議員，吃飯不自己訂餐廳、喝水不自己倒，民進黨中央社群速度及幽默程度，不及藍營的三分之一。立法院綠營也顯頹勢，只剩「陳瑩找手機、王義川要水喝。」
凌濤說，昨晚網友最多的聲音是國民黨不一樣了，沒錯，面對民進黨秘書長林右昌指示號召大軍來戰，還要裝模作樣說自己是公民團體，國民黨不懼戰也不畏戰，過程裡國民黨主席朱立倫充分尊重青年人的創意，這一次國民黨用幽默取代仇恨，直球對決。立法院的政策攻防，2026縣市首長戰局，賴清德準備好了嗎？靠青鳥可是會倒的喔！
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