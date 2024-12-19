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立法院明拚選罷法三讀 民眾黨支持罷免連署加嚴團進團出

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委陳昭姿（左起）、黃國昌、張啓楷上午舉行「勞動部大內宣不手軟，墊付基金都敢花」記者會。記者曾學仁／攝影
民眾黨立委陳昭姿（左起）、黃國昌、張啓楷上午舉行「勞動部大內宣不手軟，墊付基金都敢花」記者會。記者曾學仁／攝影

立法院會明天即將闖關三大法案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團的優先法案是吹哨者保護法，儘管沒有獲得兩大黨團的支持，但是也沒有上台拔掉麥克風、用暴力阻礙會議進行，民進黨立委不惜散播假訊息、混淆社會認知，民眾黨團在投票會團進團出。

立法院會明天預計處理公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正草案，國民黨團、民進黨團分別祭出甲級動員，場外也有數個民間團體號召聚集，揚言全程觀看直播表達抗議，朝野衝突一觸即發。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民眾黨團希望把吹哨者保護法排在第一案，立委林國成先前也有在程序委員會提案，儘管沒有獲得兩大黨團的支持，但是也沒有上台拔掉麥克風、用暴力方式阻礙會議進行，國會依照合議精神決定議程，這也是民眾黨團的處理態度。

黃國昌指出，民眾黨團有自己的政策立場跟優先順序，財政收支劃分法也被列為優先法案之一，過去都有負責任地向台灣社會說明。至於憲法訴訟法方面，民眾黨團的共識很清楚，就是不可以像現在完全沒有下限，不管是民進黨還是司法院，一直沒有回答為何在其他民主國家，做成違憲宣告必須有最低大法官參與人數。

黃國昌也說，如果按照民進黨的遭準，其他國家設定出席人數門檻，那些制度都是在癱瘓司法權，全部都是在毀憲亂政，有關法案最終的具體版本，還要等到民眾黨團凝聚共識，才會清楚地向社會大眾說明。

有關公職人員選舉罷免法，黃國昌表示，民眾黨團不支持罷免門檻提高，但是支持連署程序加嚴，根據黨內做的民調，超過六成民眾贊成加嚴程序，僅有不到三成民眾反對，很遺憾在昨天的內政委員會，民進黨立委占領主席台、杯葛議事進行，甚至公然散播假訊息、進行認知作戰。

黃國昌指出，民進黨團書記長蔡易餘公然宣稱，提高罷免門檻的案子送出委員會，經過黨團協商馬上就要處理，就連立法院職權行使法，這麼基本的規則，蔡易餘竟然不知道，協商冷凍期是1個月，本周根本無法處理，僅有連署加嚴的版本，民進黨為了進行政治動員，不惜散播假訊息、混淆社會認知，並非執政黨該做的事情。

黃國昌強調，民眾黨團的立場非常清楚，就是支持連署程序加嚴，但是不支持罷免門檻提高，明天在院會處理相關議案，民眾黨團將會投下贊成票，也請民進黨不要繼續混淆視聽，只是為了政治攻擊而散播假訊息。

排黑條款 選罷法

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