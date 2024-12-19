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選罷法等3法明立院闖關 林宜瑾：濫權惡法會抗戰到底

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委林宜瑾表示，這絕對不是偶發事件，而是一場經過長期規畫的民主謀殺，面對明日來勢洶洶的濫權惡法亂台，會抗戰到底。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林宜瑾表示，這絕對不是偶發事件，而是一場經過長期規畫的民主謀殺，面對明日來勢洶洶的濫權惡法亂台，會抗戰到底。圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會本周一封鎖會議室，把民進黨立委阻擋在門外，國民黨立委火速通過選罷法修法，主張提高罷免門檻。民進黨立委林宜瑾表示，這絕對不是偶發事件，而是一場經過長期規畫的民主謀殺，面對明日來勢洶洶的濫權惡法亂台，會抗戰到底。

林宜瑾指出，國民黨團今年初以來，在國會全速推動的一切亂台舉措，不過就是中國在地協力者，一棒接一棒用內憂呼應外患，經過精心策畫的卑劣過程。

林宜瑾說，在國民黨沒辦法掌握行政權，民選藍營政治人物又對中國因素有所忌憚的當下，中國想要有效動員在地協力資源的方式之一，就是瞄準國民黨的「黨意」，扶植繼馬英九之後的兩岸政治買辦，國民黨團總召傅崐萁。

林宜瑾表示，傅崐萁仗勢著民眾黨8席始終扶同為惡、國民黨內立委又各個欠缺道德勇氣，將在明日趕火車式的強推沒收罷免權的選罷法、癱瘓司法權的憲法訴訟法，以及掏空中央政府職能的財政收支劃分法修正案闖關，這已非一般民主國家中，相異意識型態間的政策攻防，而是根本沒把國家長遠利益放在眼裡的惡搞。

林宜瑾喊話，國民黨立委別再裝睡，趕快站出來抗衡把民主體制丟到地上踐踏的傅崐萁，並早日讓國民黨轉型為一個真正屬於台灣人民的政黨。

林宜瑾強調，面對明日來勢洶洶的濫權惡法亂台，她絕對會站上捍衛台灣民主的最前線，帶著全國憤怒公民的意志，與民進黨同仁攜手抗戰到底。

排黑條款 選罷法

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