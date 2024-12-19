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藍明拚選罷法三讀 吳思瑤：不放棄對話會窮盡辦法阻擋

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團明天力拚選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等修正案三讀通過。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨團會窮盡一切努力阻擋惡法通過，今天下午還有朝野協商，不放棄朝野對話機會。

吳思瑤表示，因應明天院會可能的情況，所有應變都會做好準備，目前先看今天下午立法院長韓國瑜協商時態度，會向韓國瑜嚴正呼籲，選罷法、憲訴法、財劃法等修法草案社會反彈太大，不應該強制處理，以利掌握國民黨團隊明天院會處理法案數量的態度，是僅處理個案還是一次處理三個惡法，張力會有所不同，攻防策略也會不同。

吳思瑤說，國民黨團已經在議場門外排隊，各黨態度跟布局心知肚明，民進黨團不放棄朝野協商對話的機會，若在野黨試圖強行闖關通過修法，民進黨團也會堅持阻擋到最後一刻。

一名民進黨立委透露，國民黨現在占據議場門口第一線，已經取得先機，畢竟議場內主席台易守難攻，一旦搶先佔據主席台就難以進攻，但民進黨團還是會想盡各種辦法阻擋到底。

排黑條款 選罷法

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