選罷法爭議延燒！吳思瑤一句話藍氣炸 綠委點名沒走官員

朝野昨為是否確認16日選罷法修法議事錄爭論不休，立法院內政委員會召委徐欣瑩趁綠委棄守主席台時火速確認議事錄，要求繼續開會，原應列席備詢的行政院秘書長龔明鑫在接到數通電話後便起身離席，點燃藍委怒火，綠委在黨團群組內部也炸鍋，逐一點名留下的行政院官員。

內委會昨排定審查行政院明年度施政計畫及收支預算報告，綠委會前占據主席台反對確認議事錄，呼籲立法院長韓國瑜優先協商爭議事項，朝野數度爆發口角，兩邊互批戒嚴，氣氛火爆。下午4時，綠委不滿議事人員已送出審查報告，撤守委員會，徐欣瑩趁隙回到會議室宣布開會，隨即確定上次議事錄。

此後，徐欣瑩不滿政院官員未經主席同意離席，即請議事人員通知行政部門返回立法院，龔明鑫率先於下午4時31分抵達，入座後至少拿起手機通話4次，最後一通電話是在4時40分接起，掛斷後便起身離開，9分鐘快閃行為讓在野立委大為光火，揚言刪除預算。

在野立委會中通過譴責案，批評龔明鑫已至會議室備詢，卻接獲神秘電話後，在未經召委同意下隨即離開會議室，明顯迴避國會監督，為維護國會尊嚴，要求行政院一周內提出調查報告，以釐清事實真相，並追究相關失職人員責任。

就在龔明鑫起身離開後1分鐘，4時41分，立委吳思瑤在黨團內部群組說「我請他們都離開了」，4時42分，立委林宜瑾說，「但官員陸續回委員會了」，立委王義川則在4時45分說，「內政、行政院官員全走了」。

立委吳沛憶回應立委蘇巧慧在4時42分的貼圖問，「這畫面是4時42分，所以是有回去又離開？政院為什麼要聽國民黨的回去？」王義川則再貼出委員會直播截圖說，「怎麼有人堅持不走呢？哎」，立委黃捷則替這張截圖解說，「留下來的官員：內政衛福勞動處處長、主計處處長、交通環境資源處處長、主計總處專門委員」。

對於吳思瑤在黨團群組指「我請他們都離開了」，被認為是她請龔明鑫離開；吳思瑤受訪強調，「我沒有打給秘書長」，她表示，18日的內政委員會從頭到尾就是無效會議，官員離開是不願附和非法會議，大家長期都在立法院，對議事程序都有清楚判斷，要咎什麼責呢？不要笑死人了，莫名其妙。