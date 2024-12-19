藍推提高罷免門檻明闖關 綠批全球最荒謬將全力阻擋

國民黨立委日前封鎖立院內政委員會會議室，火速通過選罷法修正草案，民進黨立委林楚茵、王義川、李柏毅等人，今天譴責國民黨成為沒收罷免權的歷史罪人，「罷免連署須附身分證影本」與「通過票數需大於當選票數」都是全球唯一的荒謬，將讓台灣淪為國際笑柄，民進黨團將全力阻擋。

國民黨立委16日在內政委員會強行闖關選罷法草案，將罷免通過門檻提高為同意票須大於當選票數，該案將進入一個月協商冷凍期。隔日藍委緊接著在程序委員會，擠進「要求罷免連署須附身分證影本」排入本周五院會議程。

林楚茵批評，本屆國民黨立委上任至今，沒有最荒謬，只有更荒謬，他們做了無數反民主的荒誕行徑，用盡各種手段癱瘓政府，阻礙民生福利政策，限縮台灣人民的權益，藍委非常清楚自己的作為不會得到民眾的支持，所以害怕民意、害怕罷免，急著提高門檻以保住自己的官位。

林楚茵指出，國民黨行為充滿算計，之所以在選罷法如此囂張地為所欲為，就是擔心2月1日後就職滿一年可以正式提出罷免，因此他們用「連署須附身分證」和「罷免票數須大於當選票數」兩項世界級的荒謬門檻，宇宙級的笑話來讓罷免在台灣消失。

王義川批評，傅崐萁昨天在協商講得非常清楚，他們沒有要協商，本周五就是要讓選罷法強行闖關。同樣是透過連署成案的公投就沒有要求附身分證影本，附身分證影本的心理門檻很高，而且詐騙集團可以在路邊謊稱收罷免連署，收集到民眾的身分證拿去胡作非為，這種全球唯一的限制只有國民黨想得出來，「他們就是要消滅罷免。」

李柏毅則說，高雄人在2020年已經示範過一次，當時罷韓送了40萬份連署書，法案一旦通過就變成一個城市要40萬個人交出身分證影本罷免才能成案，這等於就是沒收了罷免權，「這就是國民黨的目的。」

李柏毅指出，更荒謬的是國民黨昨天將內政委員會的民進黨委員全部擋在會議室外，通過罷免同意票須大於當選票數的法案，「我們將回到內政委員會繼續抗戰，我們不承認這個法案的有效性，民進黨一定會全力以赴阻止。」