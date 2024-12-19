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選罷法延燒客委會！徐欣瑩遲未現身 藍綠互控搞政變
選罷法爭議持續延燒，內政委員會今天原本排定審客委會預算，卻因召委徐欣瑩遲未現身，國民黨欲推黃建賓代理召委，遭民進黨質疑不合議事規則，立委吳思瑤更指這是「搞政變」，徐欣瑩「神隱」、「畏罪潛逃」，雙方僵持不下，內政委員會眼看又要空轉一天。
會議原定9時召開，有民進黨立委在9時6分時走上主席台表示，周一9時3分會議已經結束了，現在到了9時6分，客委會官員都在現場，怎麼還沒開始，要大家協尋召委徐欣瑩。接著國民黨立委黃建賓走上主席台，表示徐欣瑩感冒，由他代理今天的主席。民進黨立委立刻鼓譟表示抗議，並走上主席台高舉標語「客委會預算遲遲不審」。立委王美惠表示，昨天另一名召委張宏陸不能代理主持，「今天國民黨愛怎麼搞就怎麼搞？」立法院組織法明確規定，要代理必須經過委員會同意。
立委吳思瑤表示，如果立院開會，主席隨便說他愛指派誰就指派誰，「那大家等著看，明天坐在立法院院會主持院會的很可能不是韓國瑜而是傅崐萁。」質疑國民黨「搞戒嚴還要搞政變」。她認為如果徐欣瑩身體不舒服無法執行召委工作，就應該讓內政委員會另一名召委張宏陸主持今天會議。
國民黨立委牛喣庭則表示，民進黨就是要來癱瘓會議，昨天他們已癱瘓行政院的預算審查，今天又不許客委會官員接受備詢，「誰在阻擋預算的審查昭然若揭」，「他們剛剛口口聲聲一口一個戒嚴，另外一口一個政變，請問不是輪值召委的政黨霸占主席台，這不是政變什麼才是政變」。
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