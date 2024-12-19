快訊

冷氣團來襲！《Netflix》小編「教1招」抵抗寒冬 網狂讚：從頭到尾無冷場

五億男案今開庭…夏男不畏15度低溫仍穿同件「戰袍」

12強賽／中華隊「臨時換投」又掀討論 日本名將提議：取消冠軍獎金

聽新聞
0:00 / 0:00

選罷法延燒客委會！徐欣瑩遲未現身 藍綠互控搞政變

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
選罷法修正草案惹爭議，藍綠立委昨天互批對方不開會。記者潘俊宏／攝影
選罷法修正草案惹爭議，藍綠立委昨天互批對方不開會。記者潘俊宏／攝影

選罷法爭議持續延燒，內政委員會今天原本排定審客委會預算，卻因召委徐欣瑩遲未現身，國民黨欲推黃建賓代理召委，遭民進黨質疑不合議事規則，立委吳思瑤更指這是「搞政變」，徐欣瑩「神隱」、「畏罪潛逃」，雙方僵持不下，內政委員會眼看又要空轉一天。

會議原定9時召開，有民進黨立委在9時6分時走上主席台表示，周一9時3分會議已經結束了，現在到了9時6分，客委會官員都在現場，怎麼還沒開始，要大家協尋召委徐欣瑩。接著國民黨立委黃建賓走上主席台，表示徐欣瑩感冒，由他代理今天的主席。民進黨立委立刻鼓譟表示抗議，並走上主席台高舉標語「客委會預算遲遲不審」。立委王美惠表示，昨天另一名召委張宏陸不能代理主持，「今天國民黨愛怎麼搞就怎麼搞？」立法院組織法明確規定，要代理必須經過委員會同意。

立委吳思瑤表示，如果立院開會，主席隨便說他愛指派誰就指派誰，「那大家等著看，明天坐在立法院院會主持院會的很可能不是韓國瑜而是傅崐萁。」質疑國民黨「搞戒嚴還要搞政變」。她認為如果徐欣瑩身體不舒服無法執行召委工作，就應該讓內政委員會另一名召委張宏陸主持今天會議。

國民黨立委牛喣庭則表示，民進黨就是要來癱瘓會議，昨天他們已癱瘓行政院的預算審查，今天又不許客委會官員接受備詢，「誰在阻擋預算的審查昭然若揭」，「他們剛剛口口聲聲一口一個戒嚴，另外一口一個政變，請問不是輪值召委的政黨霸占主席台，這不是政變什麼才是政變」。

選罷法爭議持續延燒內政委員會，民進黨立委走上主席台高舉標語「客委會預算遲遲不審」。記者陳宛茜／翻攝
選罷法爭議持續延燒內政委員會，民進黨立委走上主席台高舉標語「客委會預算遲遲不審」。記者陳宛茜／翻攝

排黑條款 選罷法

延伸閱讀

藍委不滿政院官員未出席備詢 現場致電龔明鑫

藍譴責龔明鑫規避監督缺席立院備詢 政院：不解與無奈

影／徐欣瑩返內政委員會確認議事錄 官員離席不備詢

不滿政院官員離席不備詢 藍通過譴責案嗆「刪光預算」

相關新聞

選罷法延燒客委會！徐欣瑩遲未現身 藍綠互控搞政變

選罷法爭議持續延燒，內政委員會今天原本排定審客委會預算，卻因召委徐欣瑩遲未現身，國民黨欲推黃建賓代理召委，遭民進黨質疑不...

藍諷青鳥求官 林右昌：國民黨輕蔑回應很悲哀

民團號召青鳥集結阻止選罷法修法等3大案，國民黨反擊是側翼求官。民進黨秘書長林右昌今天說，國民黨把公民指為附庸，但其實民進...

青鳥再起 林右昌：籲全民關心立院動態

國民黨立院黨團預計明天「選罷法」、「財劃法」、「憲訴法」等三大法案三讀闖關，親綠公民團體也預計再發起「青鳥」抗議。民進黨...

冷眼集／闖關修法留爭端 給青鳥添柴火

國民黨立院黨團本周一祭出罕見招數，封鎖會議室、讓民進黨立委不得其門而入，將攸關調高罷免門檻的「選罷法」修正草案送出委員會...

藍確認選罷法議事錄 賴清德籲理性討論

立法院內政委員會周一僅花三分鐘，就將攸關調高罷免門檻的「選罷法」修正草案送出委員會，朝野昨上演確認議事錄大戰。綠營立委一...

影／逾6千名青鳥聚集國民黨部？2陣營隔10公尺場面火爆 有人狂喊「垃圾」

「冬季青鳥在台北」今天晚上在國民黨中央黨部前舉辦集會，抗議國民黨立院黨團總召傅崐萁、「憲法訴訟法」修正草案提案人翁曉玲、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。