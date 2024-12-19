青鳥再起 林右昌：籲全民關心立院動態

國民黨立院黨團預計明天「選罷法」、「財劃法」、「憲訴法」等三大法案三讀闖關，親綠公民團體也預計再發起「青鳥」抗議。民進黨秘書長林右昌今天接受「POP撞新聞」節目專訪時表示，他的身分比較不適合到「青鳥」第一線，但民進黨黨公職都會關心此事，這已不是某個政黨的事情，是全民要一起關注的議題。

林右昌表示，國民黨周一在立院用暴力阻擋民進黨立委進入委員會開會，一黨關門修法，這是從來沒有發生過的事情。這是台灣民主最重要的時刻，也是非常重大的危機，明後天也看到公民團體發起相關行動，民進黨會發表嚴正態度立場，和公民團體一起挺民主。

林右昌說，前陣子連律師這麼專業的團體都上街抗議，可見國民黨當前要通過的法律是充滿爭議，呼籲國民黨懸崖勒馬。