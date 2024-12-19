快訊

鄭文燦涉貪官司纏身影響力崩跌？綠營：仍有資源人脈

日本千葉傳凶殺案！夫妻「胸腹遭砍」倒血泊身亡 附近8民宅失火

玉山霧淞銀白世界！短暫雲開「映襯主峰」成最美風景

青鳥再起 林右昌：籲全民關心立院動態

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌（右）今天接受「POP撞新聞」節目專訪。圖／取自POP撞新聞直播
民進黨秘書長林右昌（右）今天接受「POP撞新聞」節目專訪。圖／取自POP撞新聞直播

國民黨立院黨團預計明天「選罷法」、「財劃法」、「憲訴法」等三大法案三讀闖關，親綠公民團體也預計再發起「青鳥」抗議。民進黨秘書長林右昌今天接受「POP撞新聞」節目專訪時表示，他的身分比較不適合到「青鳥」第一線，但民進黨黨公職都會關心此事，這已不是某個政黨的事情，是全民要一起關注的議題。

林右昌表示，國民黨周一在立院用暴力阻擋民進黨立委進入委員會開會，一黨關門修法，這是從來沒有發生過的事情。這是台灣民主最重要的時刻，也是非常重大的危機，明後天也看到公民團體發起相關行動，民進黨會發表嚴正態度立場，和公民團體一起挺民主。

林右昌說，前陣子連律師這麼專業的團體都上街抗議，可見國民黨當前要通過的法律是充滿爭議，呼籲國民黨懸崖勒馬。

排黑條款 選罷法

延伸閱讀

選罷法「加1」火速初審 林右昌點名朱立倫道歉

選罷法火速初審 林右昌批國會戒嚴要求朱立倫道歉

【重磅快評】林右昌湯圓已下鍋 還惹怒一堆人

藍黨團稱賴清德一意孤行「下場是尹錫悅」 林右昌批犯外交大忌

相關新聞

藍確認選罷法議事錄 賴清德籲理性討論

立法院內政委員會周一僅花三分鐘，就將攸關調高罷免門檻的「選罷法」修正草案送出委員會，朝野昨上演確認議事錄大戰。綠營立委一...

冷眼集／闖關修法留爭端 給青鳥添柴火

國民黨立院黨團本周一祭出罕見招數，封鎖會議室、讓民進黨立委不得其門而入，將攸關調高罷免門檻的「選罷法」修正草案送出委員會...

青鳥再起 林右昌：籲全民關心立院動態

國民黨立院黨團預計明天「選罷法」、「財劃法」、「憲訴法」等三大法案三讀闖關，親綠公民團體也預計再發起「青鳥」抗議。民進黨...

影／逾6千名青鳥聚集國民黨部？2陣營隔10公尺場面火爆 有人狂喊「垃圾」

「冬季青鳥在台北」今天晚上在國民黨中央黨部前舉辦集會，抗議國民黨立院黨團總召傅崐萁、「憲法訴訟法」修正草案提案人翁曉玲、...

藍委不滿政院官員未出席備詢 現場致電龔明鑫

立法院民進黨團今天上午攻占內政委員會主席台，要求國民黨籍召委徐欣瑩不予確認16日含處理選罷法修正案的議事錄，會議僵持7小...

影／青鳥在在國民黨中央黨部前抗議 雙方喇叭擴音拚場

「冬季青鳥在台北」今晚集會行動，在國民黨中央黨部前抗議國民黨立院黨團總召傅崐萁、「憲法訴訟法」修正草案提案人翁曉玲、「選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。