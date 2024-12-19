藍確認選罷法議事錄 賴清德籲理性討論

立法院內政委員會周一僅花三分鐘，就將攸關調高罷免門檻的「選罷法」修正草案送出委員會，朝野昨上演確認議事錄大戰。綠營立委一早就占領主席台，讓議事空轉一上午；但到昨天傍晚，國民黨籍召委徐欣瑩趁綠營立委撤離時，緊急率藍營立委回主席台，完成確認議事錄程序。

賴清德總統昨在民進黨中常會及臉書發文指出，他與國人同胞們都一致期待，「我們一票一票選出的國會，能夠以更理性、遵循民主程序、落實實質討論的精神，來處理各項議事與法案」。

選罷法修正草案讓朝野針鋒相對，立法院周五院會將處理選罷法、憲訴法與財劃法，激烈攻防山雨欲來。民團號召的「青鳥」昨晚集結國民黨中央黨部前抗議，國民黨則大酸現場成民進黨「求職博覽會」。國民黨主席朱立倫表示，「我們不怕、也不會有任何退縮，會嚴正按照民意需求、公理正義與世界標準，持續勇往前進」。

台灣社等本土社團則質疑，國民黨立委沒收公民罷免權，呼籲台灣公民要防止國共聯手毀台，宣布啟動「二○二五全台大罷免」行動。將於廿六日下午在台北市ＮＧＯ會館舉辦全台第一場「防止國共聯手毀台─二○二五全台大罷免論壇暨座談」，並將陸續在台中、花蓮等地舉辦多場論壇，強力宣傳明年罷免國民黨立委。

朱立倫批民進黨 惡罷罪魁禍首

朱立倫昨在國民黨中常會指出，選罷法、財劃法在各項民調獲得絕大多數民意的支持，財劃法是台灣民主政治長遠與地方自治所需要，一定要推動的法律，就民意、真理、正義的角度都應該推動，不要受到民進黨換位子換腦袋，想集權又集錢就想杯葛抵制。

提及選罷法，朱立倫說，發起「惡罷」的人就是民進黨，尤其現任秘書長林右昌更是「基隆惡罷」的罪魁禍首，又想在明年發動大罷免，讓國內政治動盪不安；多數民眾也主張選罷法應該修改提高門檻，才能正確反映真正民意。朱認為，為了國內政治安定、同時比較世界民主國家，選罷法都更嚴格規範，應該修正。

針對憲法訴訟法，朱立倫說，國民黨不希望憲法法庭作出粗糙、違反民意的決定；他強調，黨團所做都是基於各國標準、民主政治的要求，同時有絕大多數民意支持作為後盾，民進黨為一黨之私，結合側翼打著公民團體的名號，護航集錢又集權的執政黨、打壓攻擊在野黨，這是全世界所罕見。

林右昌則表示，現在國會發生的事情已經超越政黨之間的競爭，這是台灣民主最重要的時刻，也是非常重大的危機，有看到公民團體將發起相關行動，民進黨會發表嚴正態度立場，和公民團體一起撐國會挺民主，也呼籲全國不分政黨、理性的台灣人民，站出來表達立場與態度，一起來捍衛台灣民主。

「經民連」召集人賴中強（左）等發起「冬季青鳥在台北」，昨晚在國民黨中央黨部前抗議。記者邱德祥／攝影

青鳥集結 藍青年軍諷求職大會

千名青鳥昨晚聚集國民黨中央黨部前，反對國民黨立委提出的憲訴法與選罷法修正草案，另點名五位北市立委，揚言發動罷免。網紅「八炯」與曾是中國統戰樣板的歌手「閩南狼」（陳柏源）現身聲援青鳥，並與國民黨青年軍隔空互嗆。

國民黨青年軍也出招反制，除設置大型音響播放「囚鳥」一曲嘲諷，充氣豬隻與投影布幕也貼出「青鳥求官求職博覽大會」。雙方舞台喇叭拚場，現場警方也不敢大意，設置圍欄防止衝突。

立法院長韓國瑜昨天下午主持朝野協商，也演變成藍綠總召吵架大戰。民進黨團總召柯建銘一開場就大罵約卅分鐘，指控國民黨團說話不算話；國民黨團總召傅崐萁也回嗆柯建銘出爾反爾。韓國瑜最後無奈表示，這是朝野協商「有史以來氣氛最差的一次」，隨即宣告散會。