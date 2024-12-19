冷眼集／闖關修法留爭端 給青鳥添柴火

國民黨立院黨團本周一祭出罕見招數，封鎖會議室、讓民進黨立委不得其門而入，將攸關調高罷免門檻的「選罷法」修正草案送出委員會；國民黨團看似將法案順利送出委員會，但程序爭議不斷，已經埋下衝突火種，這也讓民進黨團猶如「撿到槍」，昨晚已有「青鳥」飛到國民黨中央黨部。

本屆國會三黨不過半，政黨對立氣氛日益加劇；綠營為贏回立委席次，動輒以「大罷免潮」威脅藍營。先是親綠側翼對基隆市長謝國樑發起罷免案，藍營在傾全黨之力下驚險過關，算是給綠營一記教訓，不少民調也顯示，民眾對政黨對立、藍綠互罷，感到無比厭煩。

國民黨立委為終止「大罷免潮」，推出防罷免的「雙保險」法案。其一為連署罷免案須檢附身分證影本，作法比照總統副總統選舉罷免法規定，防止造假連署亂象。此項修法草案雖增加連署難度，但師出有名，白營也能接受。

其二則為本周一送出委員會的調整罷免門檻修法，罷免票數要高於當選票數多一票才可成立。此案遭質疑有為立委量身打造、甚至「自肥」之嫌，因為大大增加罷免門檻；但防止少數民意否決多數民意，也不至於沒收人民罷免權，就連綠營立委都曾提過類似法案，未來若完成修法也是「同蒙其利」，也難說不公平。

問題就在法案審議過程。民進黨團雖欲阻攔國民黨團強制修法，衝突難免；但國民黨團用保鮮膜封住入口、鎖門等方式，讓民進黨立委無法開會、討論，難謂未逾正當手段；尤其國民黨過去就經常批評民進黨「多數暴力」，如今也有樣學樣，甚至有過之而無不及，動輒引爆激烈肉搏，既影響立法品質，也非人民之福。

過去選罷法在朝野對抗下，修法過猶不及，如今確實值得好好修正一番；但修法必須充分討論、合於程序，藍營欲求其快，徒留「三分鐘送出委員會」的爭端，讓綠營可借力使力再催「大罷免潮」，也給「青鳥」抗爭增添柴火。