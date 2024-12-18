影／逾6千名青鳥聚集國民黨部？2陣營隔10公尺場面火爆 有人狂喊「垃圾」

「冬季青鳥在台北」今天晚上在國民黨中央黨部前舉辦集會，抗議國民黨立院黨團總召傅崐萁、「憲法訴訟法」修正草案提案人翁曉玲、「選罷法」剝奪限制公民罷免權立委許宇甄，以及所有台北市的濫權立委，並提出四大訴求，主辦單位在晚上8點多宣稱，現場聚集破6000名青鳥。

由於「冬季青鳥在台北」申請國民黨中央黨部外的八德路二段路權，意味著直接在國民黨家門前鬧事，挑釁意味十足，國民黨青年軍也出招反制，祭出音響設備與充氣豬，播放電音舞曲隔空叫陣。

轄區中山警方在活動現場架起柵欄，確保雙方陣營距離至少10公尺，且不會接觸，不過現場不少青鳥情緒激動，在隔離區外不斷倒讚、噓聲，還有人狂叫囂，高喊「垃圾」、「滾回去」。

集會活動在晚上9點進入尾聲，反共網紅「八炯」壓軸，一上場就面對面嗆「我是中華民國派，你是嗎？」、「我反共你反共嗎？」，現場民眾熱烈支持，隨後饒舌歌手「閩南狼」陳柏源也上場。

約在晚上9點20分，「閩南狼」陳柏源和網紅「八炯」更嗆，直問要不要站一起面對面辯論，更意圖闖入柵欄警戒區，員警立刻阻止，場面一度緊張。

轄區中山警方動員逾20人在場維安，中山警分局長張耀仁也在舞台一旁親自坐鎮，確保集會活動順利。

記者現場觀察，青鳥人潮在晚上8點半達到高峰，但現場並未完全封住八德路二段，僅管制西向東一側，占3線車道，又青鳥是「坐椅子」，儘管站立人潮溢至八德路左右兩邊騎樓、人行道上，但根據現場管制面積計算，若青鳥用「站立的」，最多也僅1000人。