藍委不滿政院官員未出席備詢 現場致電龔明鑫
立法院民進黨團今天上午攻占內政委員會主席台，要求國民黨籍召委徐欣瑩不予確認16日含處理選罷法修正案的議事錄，會議僵持7小時，國民黨召委徐欣瑩趁綠委撤離返回會議室，完成議事錄確認並繼續開會，藍委不滿政院官員抵達後又未經同意離開，開嗆「刪光行政院預算」，會中也通過譴責案，批評政院迴避國會監督。
國民黨立委陳玉珍也當場致電行政院秘書長龔明鑫，呼籲他盡快返回立院，但龔明鑫未接電話，隨後內政委員會藍、白立委通過譴責案，針對內政委員會今日議程審查114年度中央政府總預算案關於行政院部分，「然行政院秘書長龔明鑫人已到內政委員會，卻在未經召委同意下逕自離開會議室，對於行政院秘書長刻意迴避國會監督，藐視國會之行徑，應予嚴厲譴責，以維護國會尊嚴。」
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