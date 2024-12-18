影／青鳥在在國民黨中央黨部前抗議 雙方喇叭擴音拚場

「冬季青鳥在台北」今晚集會行動，在國民黨中央黨部前抗議國民黨立院黨團總召傅崐萁、「憲法訴訟法」修正草案提案人翁曉玲、「選罷法」剝奪限制公民罷免權立委許宇甄，以及所有台北市的濫權立委，並提出四大訴求。

相關訴求包括，批判傅崐萁毀台亂台，癱瘓民選政府 ，企圖讓台灣黎巴嫩化；批判翁曉玲版憲法訴訟法；批判許宇甄版選罷法，以及盤點5位北市立委推動民主倒退法案。經民連智庫召集人賴中強、原住民族青年公共參與協會理事長Savungaz Valincinan、人權工作者李明哲、網紅八炯、閩南狼等人都將現身。