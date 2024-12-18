影／國民黨高分貝嗆下任法務部長有望 賴中強氣喊沒品

立法院會周五闖關選罷法、憲訴法、財劃法，民間團體今晚號召數百名青鳥齊聚國民黨中央黨部前抗議。經濟民主連合召集人賴中強大罵國民黨立院黨團總召傅崐萁六大罪狀；國民黨反酸賴中強有機會獲得賴政府法務部備選部長，聲音大到賴中強一度中斷，要大家怒喊口號「中國國民黨沒品」。

為反制青鳥聚集中央黨部前，國民黨也在廣場設置大型音響播放「囚鳥」，並在投影布幕播放「青鳥求官求職博覽大會」，大酸賴中強從青鳥變老鳥，一路努力不懈、無役不與，可謂是功在黨國、鞠躬盡瘁，民進黨側翼的無冕之王，恭喜他有機會獲得賴政府法務部備選部長。

賴中強致詞表示，謝謝國民黨的恭喜，他參與社運從學生時代開始，曾為兩岸協議監督條例在民進黨中央黨部前抗議，也曾到民眾黨部外抗議，也多次到國民黨中央黨部抗議，只有這個政黨這麼沒品。台灣當前內政困局，不僅是一般民主國家立法行政僵局，或民主化後保守威權逆流，而是中國在地協力者傅崐萁集團，對台灣民主體制發動的攻擊。

賴中強宣布傅崐萁六大罪狀，包括立法院自開議以來，傅崐萁集團摧毀國會合議制的憲政秩序、癱瘓政府人事、掏空國家財政、向台灣民選政府搶奪行政權、圖謀拆除憲法法庭與公民罷免權兩部法案等。

賴中強說，傅崐萁透過修法與杯葛人事同意權審查，今年12月起，NCC委員會就會停擺，國家通訊傳播秩序沒有委員會可執法；明年2月起公平會就會停擺。之後兩大外送平台結合案就會自動生效，對市場、消費者影響非常大。

賴中強說，備受矚目的憲訴法修正，更會癱瘓憲法法庭運作，傅崐萁癱瘓政府人事、掏空國家財政，國民黨立委說要從中央挖個幾千億走，減少中央財政的同時，還要修正警察人事條例，提高警察退休所得替代率到95%，還要修正老人福利法，擴大老人免繳健保費補助範圍，所有財源都要政府埋單。

如此將讓中央政府財政困窘，再難以維持各位在意的租金補貼、學貸補貼、興建社宅、公共托育，開辦長照保險，不僅會擴大貧富差距，更將讓青年世代的未來受到犧牲，甚至會讓政府無力支付必要的國防安全費用。

賴中強批評，國民黨向台灣民選政府搶奪行政權，他們要修正離島建設條例，讓地方政府向中央奪權，將來金門如果要建金廈大橋，就不是中央決定，而是由金門縣政府決定。他們提高供糧收購價格、提高原住民保留地禁伐補償，透過立法興建花東高、花東快、環島高和國道六號貫穿中央山脈，要讓國會搶奪行政權。

賴中強說，國民黨要修正選罷法，刁難罷免連署，提高罷免投票門檻，沒收人民罷免權，藉由這兩個手段，他們要摧毀國會和意志的民主憲政秩序，未經逐條討論，以全案保留方式架空委員會審查，徒具形式過水式協商，三分鐘後停止討論，最後祭出封門表決，把國會和意志篡改成只有六十二立委可以行使權力的藍白委公投制。

賴中強批評，中國協力者的目標，就是八年前中共外宣，環球日報所言的，不惜讓台灣黎巴嫩化，在還無法改變台灣總統大選言，現階段他們要癱瘓台灣民選政府的運作，成為像黎巴嫩一樣的失敗國家，先在金馬離島、原民部落與花蓮，建立像黎巴嫩境內伊朗代理人、真主黨所控制的貝卡山谷一樣的灘頭堡。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，替賴中強感到不值，怎麼姚立明可以被提名成大法官，你還沒被提名？姚立明有出來頂著十度寒風帶領大家嗎？國民黨發言人楊智伃則說，天氣比較冷，民進黨求職大會，相信法務部下一任部長人選一定是賴中強。

國民黨的嘲諷，也讓賴中強一度中斷發言，要大家一起喊「中國國民黨最沒品，阻撓合法集會，民進黨中央黨部可以抗議，民眾黨中央黨部可以抗議，國民黨中央黨部不能抗議。」現場青鳥此起彼落回嗆國民黨，並喊出口號，「聲討傅崐萁六大罪狀，拒絕台灣黎巴嫩化」、「國民黨不倒，台灣不會好」，雙方舞台不斷以音響聲量相互叫陣。

台北市議員苗博雅晚間也到場助陣，並表示，講道理討論就是民主精髓，歡迎國民黨加入講道理與民主的過程。如果他們只能靠沒有版權的音樂與重複跳針的胡說八道，無法出來辯論，是不是感覺很可憐，我們幫助國民黨脫離可憐可悲的形象，相信講道理的論述終究會獲得多數公民的支持，台灣民主一定關關難過關關過，一起擋下毀憲亂政的法案。