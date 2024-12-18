藍譴責龔明鑫規避監督缺席立院備詢 政院：不解與無奈

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩下午重回會議室宣布繼續開會，備詢的行政院秘書長龔明鑫（圖）也重回立法院，但接獲一通電話後又立即離席不開會。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩下午重回會議室宣布繼續開會，備詢的行政院秘書長龔明鑫（圖）也重回立法院，但接獲一通電話後又立即離席不開會。記者潘俊宏／攝影

立法院內政委員會召委徐欣瑩不滿宣布繼續開會後，應列席備詢的行政院秘書長龔明鑫卻到場又離去，在野立委會中通過譴責案，批評龔迴避國會監督，揚言刪除預算。行政院發言人李慧芝遺憾強調，官員準時備詢，主席卻未上台開會，會議結束後也未獲正式開會通知，對於徐發言譴責表示不解與無奈。

內政委員會原訂審查114年度中央政府總預算案關於行政院部分，但綠委反對確認16日選罷法修法議事錄，搶占委員會主席台，上午議事空轉。下午4時許，綠委不滿議事人員已送出審查報告，撤守委員會，徐欣瑩隨即回到內政委員會宣布繼續開會，完成議事錄確定。

徐欣瑩不滿行政院官員未經會議主席同意擅自離席，隨即請議事人員通知行政部門返回立法院，本應列席備詢的行政院秘書長龔明鑫一度返回卻又離開，一旁行政院官員也紛紛離去，引發在野立委不滿，國民黨立委決議提出譴責案，批評龔明鑫迴避監督、藐視國會，由於現場並無綠委，提案無異議通過。

對此，李慧芝指出，內政委員會所定會議時間為上午9時至下午2時，龔明鑫今日上午8時50分前往簽到並備詢，但直至今日下午2時前，會議主席始終未上台宣布開會，而會議通知時間結束後，龔明鑫離開內政委員會前，會議狀態一直維持「會議尚未開始」文字，行政院並無違失之處。

李慧芝強調，行政院團隊尊重立法院，為了說明預算備妥資料、準時簽到備詢，主席卻未上台宣布開會，下午2時後，行政院也未再接獲內政委員會的正式開會通知，徐欣瑩卻在立法院紅樓202會議室發言譴責行政院，行政院表示不解與無奈。

排黑條款 選罷法

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