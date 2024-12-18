藍譴責龔明鑫規避監督缺席立院備詢 政院：不解與無奈

立法院內政委員會召委徐欣瑩不滿宣布繼續開會後，應列席備詢的行政院秘書長龔明鑫卻到場又離去，在野立委會中通過譴責案，批評龔迴避國會監督，揚言刪除預算。行政院發言人李慧芝遺憾強調，官員準時備詢，主席卻未上台開會，會議結束後也未獲正式開會通知，對於徐發言譴責表示不解與無奈。

內政委員會原訂審查114年度中央政府總預算案關於行政院部分，但綠委反對確認16日選罷法修法議事錄，搶占委員會主席台，上午議事空轉。下午4時許，綠委不滿議事人員已送出審查報告，撤守委員會，徐欣瑩隨即回到內政委員會宣布繼續開會，完成議事錄確定。

徐欣瑩不滿行政院官員未經會議主席同意擅自離席，隨即請議事人員通知行政部門返回立法院，本應列席備詢的行政院秘書長龔明鑫一度返回卻又離開，一旁行政院官員也紛紛離去，引發在野立委不滿，國民黨立委決議提出譴責案，批評龔明鑫迴避監督、藐視國會，由於現場並無綠委，提案無異議通過。

對此，李慧芝指出，內政委員會所定會議時間為上午9時至下午2時，龔明鑫今日上午8時50分前往簽到並備詢，但直至今日下午2時前，會議主席始終未上台宣布開會，而會議通知時間結束後，龔明鑫離開內政委員會前，會議狀態一直維持「會議尚未開始」文字，行政院並無違失之處。

李慧芝強調，行政院團隊尊重立法院，為了說明預算備妥資料、準時簽到備詢，主席卻未上台宣布開會，下午2時後，行政院也未再接獲內政委員會的正式開會通知，徐欣瑩卻在立法院紅樓202會議室發言譴責行政院，行政院表示不解與無奈。