柯建銘、傅崐萁為選罷法互嗆1小時 朝野協商一事無成

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
為抗議周一國民黨立委只花3分鐘通過攸關罷免門檻的選罷法修法版本，立法院內政委員會今天朝野上演確認議事錄大戰，民進黨立委幾度佔領立法院內政委員會主席台，要求不得違法送出無效會議的審查報告，也呼籲立法院長韓國瑜優先召開協商化解爭議。韓國瑜（左一）下午主持朝野協商前，民進黨團總召柯建銘（中）向他表達立場。記者林俊良／攝影
為抗議周一國民黨立委只花3分鐘通過攸關罷免門檻的選罷法修法版本，立法院內政委員會今天朝野上演確認議事錄大戰，民進黨立委幾度佔領立法院內政委員會主席台，要求不得違法送出無效會議的審查報告，也呼籲立法院長韓國瑜優先召開協商化解爭議。韓國瑜（左一）下午主持朝野協商前，民進黨團總召柯建銘（中）向他表達立場。記者林俊良／攝影

立法院長韓國瑜今天下午主持朝野協商，民進黨團總召柯建銘一開場就開罵約30分鐘，指控國民黨說話不算話，國民黨團總召傅崐萁也回嗆柯建銘出爾反爾。韓國瑜最後無奈表示，這是朝野協商「有史以來氣氛最差的一次」，隨即宣告散會，最後朝野協商一事無成。

韓國瑜今天下午主持朝野協商，原訂協商課程審議會、「憲法訴訟法」修正草案與「財劃法」修正草案等。不過由於立法院內政委員會周一爆發1分鐘將「選罷法」修正草案送出委員會事件，民進黨多名立委再度舉牌「國會戒嚴、霸凌民主」前來朝野協商會議室向韓國瑜「討公道」。

朝野協商一開始，柯建銘即發言還原周一內政委員會衝突事件，指傅崐萁前晚打電話給他，兩人講好隔天按照議事程序走，結果傅崐萁說話不算話，並痛批「台北沒有花蓮王、台北是一個遵守議事規則的地方」，也呼籲韓國瑜要做一個中立的院長。

柯建銘發言完畢後，傅崐萁秀出與柯建銘的對話紀錄指，前一晚柯建銘指願意開會，未料隔天民進黨立委拿走筆電，他周一上午8時50分還打給柯建銘問，「是不是大家可以進來開會了？」結果柯建銘說「剛剛已經衝突，現在沒辦法管」等語，柯建銘此時嗆聲糾正「我是說先休息協商一下，你下一秒就給我通過」。

由於柯建銘、民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄等，不斷打斷傅崐萁發言，最後傅崐萁怒嗆，剛剛給柯建銘講30分鐘，換到別人發言，民進黨又一直插嘴，最後率國民黨團立委退席抗議。

韓國瑜最後說，「柯建銘、傅崐萁前半段發言，像瓊瑤愛情小說，後半段像是金庸小說」，這是朝野協商，氣氛有史以來最差的一次。韓國瑜呼籲，朝野協商是一個很重要的溝通平台，希望各黨團都要重視。柯建銘回「希望你做一個中立的院長」，韓聽了則說，「我都快搬到中壢了，我真的很中立」。

排黑條款 選罷法

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