立院朝野協商綠談選罷法初審爭議 藍退席不歡而散

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，民進黨團總召柯建銘先就16日選罷法初審爭議，要求韓國瑜應中立；國民黨團總召傅崐萁說，經民進黨同意才能開會，是中華民國的羞恥，最後國民黨團退席，不歡而散。

韓國瑜下午召集朝野協商，原訂協商各黨團推舉社會公正人士組成「課程審議會委員審查會」相關事宜、憲法訴訟法、財政收支劃分法的等案。但協商一開始，柯建銘就提出程序問題，他說，立法院長中立是國會重要的角色，希望有中立的院長。

柯建銘說，選罷法初審當天，國民黨不讓人進去開會，「這個假如算數的話，請問以後院會也可以如此嗎？」把門鎖起來國民黨在裡面三讀通過，國家不是這樣搞的；13日他曾答應，所有事情照議事程序來，表決輸了後要提釋憲、行政訴訟，是後面的程序。

柯建銘表示，沒有程序正義其他都不必講了，希望守住程序正義；明年1月21日後將休會，這1個月是台灣最關鍵的時刻，所有國民黨要毀憲亂政的法案都集中在這，未來1個月會決定台灣的生死，台灣憲法體制能不能踐行、國家會不會處於高度動盪，就看這1個月。

柯建銘指出，傅崐萁在15日晚上打給他，問他選罷法怎麼處理，他說就照議事程序處理，程序發言、大體討論、逐條討論，星期一有一整天絕對走得完，若要強行出委員會他也沒辦法；當晚他也要求民進黨團成員不要打架，表決輸沒關係，至少要贏得民心。

柯建銘說，國民黨立委15日晚上就到立法院，把鐵門鎖起來，另一側用桌子擋住，還用保鮮膜封門；16日早上9時前，傅崐萁突然打給他，說民進黨立委林淑芬把委員會電腦、資料抱走，他認為不影響，大家停下來協商，就照程序來開會，「但傅崐萁又掀起炒作股票的念頭，下一秒就通過（選罷法）」，送出委員會。

柯建銘表示，「這樣不讓人去開會還算數的話，立法院還要開嗎」；立法院秘書長周萬來更違法，命令內政委員會發出審查報告，在這件事釐清以前，法案協商也談不下去，「台北沒有花蓮王，請你（傅崐萁）聽下去」，開會是合議制，必須遵守議事規則。

傅崐萁則說，到底是誰讓立法院的會開不成，是誰帶黨團進攻主席台，人民不是沒有看到，國會要經過民進黨同意才能開會，是中華民國的羞恥；到底誰在破壞議事規則、癱瘓議事，民主是數人頭、代表民意，但民進黨是在比拳頭。

傅崐萁表示，國民黨團本來就發16日早上6時甲動，要確認門可以打開、麥克風不要被搶、確保可以開會，結果發現民進黨立委把3台筆電都搶走，沒辦法連線、開會；上午9時之前內政委員會的門打開了並沒有關，歡迎大家進來開會。

但這番言論引發在場民進黨立委不滿，批評是「講幹話」。民進黨立委莊瑞雄說，他根本不能進去會議室，鐵門明明就是關著的；柯建銘也說，連簽到都不能簽到，「你下一秒就通過了，不要耍詐，鬼扯嘛」。

傅崐萁指出，不管是憲法訴訟法，還是財政收支劃分法，委員會初審通過後，都已經由委員會召委召集朝野協商，經過法定程序，就可依立法院職權行使法，送院會處理。

傅崐萁表示，朝野協商時，不是提案委員或該委員會召委，是不可以在場的，協商不是比人多，「我在講話每個人都在插嘴」；他強調，如果各政黨不是三長出席，國民黨沒有必要參加這樣的協商。傅崐萁說完後，隨即與國民黨立委離開會場。

韓國瑜最後表示，柯建銘和傅崐萁前半場像瓊瑤的愛情小說，後半場像金庸武俠小說，是朝野協商有史以來氣氛最差的一次，並在下午5時15分宣布協商休息。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤會後受訪時說，各界都在問民主失序的國會該怎麼辦，她認為能夠提出解方，也應當進行解決的就是韓國瑜，請韓國瑜善用立法院長的協商權限，不合理、不符合程序的議案就不該排入議程。