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搬出充氣豬、播電音 國民黨出招反制青鳥
立法院會周五排審選罷法、憲訴法、財劃法闖關。台灣經濟民主連合與台灣公民陣線今晚齊聚國民黨中央黨部前，號召青鳥聚集抗議。國民黨青年軍也出招，祭出音響設備與充氣豬，播放電音舞曲隔空叫陣。
「冬季青鳥在台北」集會行動，今晚在國民黨中央黨部前抗議國民黨立院黨團總召傅崐萁、「憲法訴訟法」修正草案提案人翁曉玲、「選罷法」剝奪限制公民罷免權立委許宇甄，以及所有台北市的濫權立委，並提出四大訴求。此外，民團舞台布幕一度將國民黨立委徐巧芯名字錯寫「許巧芯」，傍晚才緊急修改。
民團批評傅崐萁毀台亂台，癱瘓民選政府 ，企圖讓台灣黎巴嫩化；批判翁曉玲版憲法訴訟法；批判許宇甄版選罷法，以及盤點5位北市立委推動哪些民主倒退法案。經民連智庫召集人賴中強、原住民族青年公共參與協會理事長Savungaz Valincinan、人權工作者李明哲、網紅八炯、閩南狼等人晚間都將現身。
國民黨下午開始架設大型音響、充氣豬隻與投影布幕，大聲播放電音舞曲與「囚鳥」等歌；充氣豬貼有「民進黨求官求職博覽大會」，並準備播放影片反擊，火藥味十足。警方也不敢大意，上午即開始錄影場勘、架設圍欄預防衝突。
國民黨發言人楊智伃表示，今天天氣很冷，大家都很辛苦，國民黨尊重所有集會遊行和自由發聲的權利，也希望青鳥們今晚在國民黨中央前能玩得開心，「我們也會讓大家一起玩得很開心，請大家敬請期待。」
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