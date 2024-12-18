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影／徐欣瑩返內政委員會確認議事錄 官員離席不備詢

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩（左二）下午重回會議室宣布繼續開會，原本占據主席台的民進黨立委都離開前往朝野協商。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩（左二）下午重回會議室宣布繼續開會，原本占據主席台的民進黨立委都離開前往朝野協商。記者潘俊宏／攝影

朝野立委今天在內政委員會為確認選罷法修法修法議事錄展開大戰，會議主席國民黨召委徐欣瑩下午約4時重返會議室宣布繼續開會，並確認16日選罷法修法草案初審通過的議事錄，備詢官員行政院秘書長龔明鑫等人也重回立法院，但是接獲一通電話後又離席，在場立委譴責列席官員行政立法不分，缺席立法院會議。

民進黨立委上午占據內政委員會主席台杯葛會議，要求不能確認違法的選罷法修法議事錄，徐欣瑩近下午2時進入會議室宣布延長會議到晚上12時，同時立即宣布休息後離去，民進黨立委下午4時離開內政委員會出席立法院長韓國瑜主持的朝野協商，徐欣瑩4時多重回內政委員會宣布繼續開會並確認16日的會議議事錄。

列席備詢的行政院秘書長龔明鑫也被召回立法院開會，龔明鑫列席不久後接到一通電話又離席，並且把列席的官員帶離開，徐欣瑩與出席會議的立委面對缺席的官員，通過一份譴責案，無視行政立法的不同，在朝野議事攻防中卻選邊站而缺席立法院會議。

立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩下午重回會議室宣布繼續開會，備詢的行政院秘書長龔明鑫（圖）也重回立法院，但接獲一通電話後又立即離席不開會。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩下午重回會議室宣布繼續開會，備詢的行政院秘書長龔明鑫（圖）也重回立法院，但接獲一通電話後又立即離席不開會。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩（左）下午重回會議室宣布繼續開會，同時確認16日選罷法修法草案初審通過的議事錄。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩（左）下午重回會議室宣布繼續開會，同時確認16日選罷法修法草案初審通過的議事錄。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩（右二）下午重回會議室宣布繼續開會，同時確認16日選罷法修法草案初審通過的議事錄。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩（右二）下午重回會議室宣布繼續開會，同時確認16日選罷法修法草案初審通過的議事錄。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩下午重回會議室宣布繼續開會，備詢的行政院秘書長龔明鑫（圖）也重回立法院，但接獲一通電話後又立即離席不開會。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩下午重回會議室宣布繼續開會，備詢的行政院秘書長龔明鑫（圖）也重回立法院，但接獲一通電話後又立即離席不開會。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩（左二）下午重回會議室宣布繼續開會，但是備詢官員卻都離席不開會，國民黨立委牛煦庭（右）譴責缺席官員。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩（左二）下午重回會議室宣布繼續開會，但是備詢官員卻都離席不開會，國民黨立委牛煦庭（右）譴責缺席官員。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩（左）下午重回會議室宣布繼續開會，備詢的行政院秘書長龔明鑫也重回立法院，但接獲一通電話後又立即離席不開會，徐欣瑩當場打電話給龔明鑫希望能回來開會。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會主席國民黨召委徐欣瑩（左）下午重回會議室宣布繼續開會，備詢的行政院秘書長龔明鑫也重回立法院，但接獲一通電話後又立即離席不開會，徐欣瑩當場打電話給龔明鑫希望能回來開會。記者潘俊宏／攝影

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