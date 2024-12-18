影／徐欣瑩返內政委員會確認議事錄 官員離席不備詢

朝野立委今天在內政委員會為確認選罷法修法修法議事錄展開大戰，會議主席國民黨召委徐欣瑩下午約4時重返會議室宣布繼續開會，並確認16日選罷法修法草案初審通過的議事錄，備詢官員行政院秘書長龔明鑫等人也重回立法院，但是接獲一通電話後又離席，在場立委譴責列席官員行政立法不分，缺席立法院會議。

民進黨立委上午占據內政委員會主席台杯葛會議，要求不能確認違法的選罷法修法議事錄，徐欣瑩近下午2時進入會議室宣布延長會議到晚上12時，同時立即宣布休息後離去，民進黨立委下午4時離開內政委員會出席立法院長韓國瑜主持的朝野協商，徐欣瑩4時多重回內政委員會宣布繼續開會並確認16日的會議議事錄。