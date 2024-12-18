不滿政院官員離席不備詢 藍通過譴責案嗆「刪光預算」

立法院內政委員會16日在藍營唱獨角戲下完成選罷法初審，朝野今為確認議事錄與否爭執不休，會議僵持7小時，國民黨召委徐欣瑩趁綠委撤離返回會議室，完成議事錄確認並繼續開會，藍委不滿政院官員抵達後又未經同意離開，狠嗆「刪光行政院預算」，會中也通過譴責案，批評政院迴避國會監督。

藍委16日搶占內委會，火速初審通過攸關罷免門檻的選罷法修正草案，內委會今排定審查行政院明年度施政計畫及收支預算報告，綠委會前占據主席台要求議事錄不予確認，籲立法院長韓國瑜先行協商，朝野僵持，徐欣瑩在表定會議下午2時前突現身宣布開會、延長會議至晚間12時，綠委當場抗議。

由於議事人員直到下午2時22分先將會議狀態更改為會議開始，此前行政院官員已因會議表定時間到先行離去。下午4時許，駐守的民進黨立委認為16日是非法會議，有無確認議事錄已經沒有那麼重要，因此陸續撤離，徐欣瑩則隨即回到內委會宣布繼續開會，並確定上次議事錄。

隨後，徐欣瑩宣布接續處理行政院預算詢答，列席的行政院秘書長龔明鑫下午4時31分先返回會議室，又突於4時40分離開，留下一片錯愕的藍委，徐現場致電龔，但未獲行政團隊將返回會議的回應。徐批評，政院官員誇張傲慢，行政團隊眼中只有民進黨委員嗎？搞不清楚份際，國民黨團將提譴責案。