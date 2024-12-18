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王義川指韓國瑜不給水喝 張啓楷：綠營三寶變國會巨嬰

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委多人今一早占據內政委員會主席台導致會議停擺。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委多人今一早占據內政委員會主席台導致會議停擺。記者潘俊宏／攝影

民進黨立法院黨團今占領內政委員會主席台，反對確認16日會議議事錄，其中民進黨立委王義川怒轟立法院長韓國瑜不給水喝、立法院頻道直播消音等。民眾黨立委張啓楷為立院議事人員和立法院長韓國瑜打抱不平，批王義川根本搞不清楚狀況就亂汙衊，從「綠營三寶」升為「國會巨嬰」。

張啓楷表示，之前就有議事人員澄清，沒給保溫水杯是擔心朝野衝突時成為「凶器」造成受傷，而本屆國會因民進黨團不過半，已發生多起民進黨委員們霸占、攻擊駐衛警、軟禁議事人員、破壞現場麥克風等議事工具，這些例子斑斑可考，全民都可檢視。

張啓楷指出，本屆國會開始，有年長和資深的議事人員、立法院員工不堪其擾，寧願提前退休，他要為此替立法院議事人員和韓國瑜院長打抱不平，王義川根本搞不清楚狀況，有損立法委員形象。

張啓楷批，王義川原本就名列「綠營三寶」之一，過去鬧出的笑話很多，像是說中國大陸「高鐵座位沒有靠背」以及用手機訊號資料可偵測民眾黨小草人流和分析人流特性，引發爭議和政治風暴。

張啓楷質疑，如今王義川遞補立委才半個多月，就在會場擺架子，有如國會巨嬰一般「不給糖，就搗蛋」，更會讓民眾看笑話。

排黑條款 選罷法

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