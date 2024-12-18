民團不滿藍營初審通過選罷法 宣布啟動全台大罷免

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院內政委員會今天再度排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，民進黨立法院黨團會後在議場外舉行記者會，抗議國民黨1分鐘沒收罷免權，批國會戒嚴、霸凌民主。記者邱德祥／攝影
立法院內政委員會今天再度排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，民進黨立法院黨團會後在議場外舉行記者會，抗議國民黨1分鐘沒收罷免權，批國會戒嚴、霸凌民主。記者邱德祥／攝影

立法院內政委員會16日初審通過攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案。台灣社等本土社團今天質疑，國民黨立委沒收公民罷免權，呼籲台灣公民要防止國共聯手毀台，宣布啟動「2025全台大罷免」行動。

立法院內政委員會16日僅開會3分鐘，就初審通過攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案。台灣社社長翁銘章、台灣北社副社長羅浚晅、台灣教師聯盟理事長潘威佑、台灣教授協會副會長陳月妙、陳文成博士紀念基金會董事詹晉鑒等人，今天在立法院發起「防止國共聯手毀台，2025啟動全台大罷免」記者會。

與會者分別提到此次選罷法的修法情況，認為國民黨根本無視民意輿論，也沒收公民罷免權，更是修法配合中共毀憲亂台惡行，因此請台灣公民密切注意國民黨配合「紅統」裡應外合，也請民眾在明年啟動的大罷免行動中站出來。

台灣社表示，將於26日下午1時30分，在台北市NGO會館舉辦全台第一場「防止國共聯手毀台－2025全台大罷免論壇暨座談」，未來也將陸續在台中、花蓮等地舉辦多場論壇，強力宣傳2025罷免國民黨立委。

排黑條款 選罷法

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