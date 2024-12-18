趁綠委撤離空檔 徐欣瑩宣布選罷法修法議事錄獲確認

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
選罷法修正案延燒，綠委上午占據主席台，主席國民黨召委徐欣瑩（左三）下午近2時在藍委保護簇擁下進入會議室宣布開會並延長會議時間，民進黨立委李柏毅（右）趨前抗議。記者潘俊宏／攝影
選罷法修正案延燒，綠委上午占據主席台，主席國民黨召委徐欣瑩（左三）下午近2時在藍委保護簇擁下進入會議室宣布開會並延長會議時間，民進黨立委李柏毅（右）趨前抗議。記者潘俊宏／攝影

民進黨立委不滿選罷法「+1」修法版本遭強行通過，拒絕確認16日選罷法修法議事錄，今占據內政委員會主席台，藍綠屢爆口角衝突，議事空轉7小時後，綠委陸續撤離，將戰場轉移到朝野協商，內政委員會召委徐欣瑩則在下午4時15分率藍委現身，在無綠委在場狀況下，於4時19分宣布完成議事錄確認。

藍委16日搶占立法院內政委員會，火速初審通過攸關罷免門檻的選罷法修正草案，內政委員會今排定審查行政院明年度施政計畫及收支預算報告，但綠委在會議開始前陸續占據主席台，批評16日議事錄無效，要求暫不確定，呼籲立法院長韓國瑜先行協商，期間朝野數度爆發口角，雙方不歡而散。

沒想到，在表定會議時間下午2時前，徐欣瑩突然率內政委員會藍委從後門現身，拿起自備的麥克風宣布「現在開會，會議延長到晚上12點 」，隨後揚長而去，綠委則高分貝回擊，現場一片混亂吵雜，很難聽清楚徐欣瑩的宣告，遲至2時23分，議事人員才把會議狀態改為會議開始，延長會議至晚上12時。

儘管綠委不斷抗議宣告無效，並持續在現場等待，馬拉松式在直播前說明反對理由，還透過窗戶與駐守議場前的藍委隔空交火，綠委直到韓國瑜下午4時朝野協商開始後才陸續撤離，徐欣瑩也在下午4時15分率藍委現身內政委員會，於4時19分宣布完成16日會議議事錄。

徐欣瑩原要召回行政院官員返回委員會，繼續審查行政院明年度施政計畫及收支預算報告，但行政院秘書長龔明鑫到場後又突然離去，留下一片錯愕的藍委。

選罷法修正案延燒，主席國民黨召委徐欣瑩下午近2時在藍委保護簇擁下進入會議室宣布開會並延長會議時間，民進黨立委持續在主席台前抗議。記者潘俊宏／攝影
選罷法修正案延燒，主席國民黨召委徐欣瑩下午近2時在藍委保護簇擁下進入會議室宣布開會並延長會議時間，民進黨立委持續在主席台前抗議。記者潘俊宏／攝影

排黑條款 選罷法

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