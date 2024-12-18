影／拒過水協商 綠委舉牌「國會戒嚴」向韓國瑜抗議

立法院長韓國瑜今下午主持朝野協商，會前，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，中華民國前所未有史上第一次國會戒嚴黑箱審查。民進黨團書記長蔡易餘邊高喊，「這是假的協商，審查報告都出來，還要用過水協商」，邊率領眾多民進黨立委前往協商。

吳思瑤表示，即將要進行的是朝野協商，民進黨團譴責內政委員會中，居然有國民黨脅迫議事人員送出無法、無效的審查報告，沒有在野黨委員在場，少數黨及官員沒辦法進入，中華民國前所未有史上第一次國會戒嚴黑箱審查，無效就是無效，黑箱會議不能合法化。

「中立性要存在，若不中立，國會就結束了。」民進黨團總召柯建銘則說，他要告訴韓院長「你是關鍵人」，不是國民黨要你怎麼做就怎麼做，絕不接受毀憲亂政，從周五開始，台灣民主發展的生死存亡，他們將捍衛到底。