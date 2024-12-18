林右昌：藍關門修法 籲理性台灣人民站出來撐國會

「選罷法」修法引發朝野衝突。民進黨秘書長林右昌今天表示，現在國會發生的事情已經超越政黨之間的競爭，全國不同政黨，理性的台灣人民，站出來到立法院表達立場與態度，一起來捍衛台灣民主。

林右昌指出，國民黨周一在立院用暴力阻擋民進黨立委進入委員會開會，一黨關門修法，很多民眾都覺得非常不可思議，也認為這是台灣政治史上最黑暗的一頁，從來沒有發生過的事情。

林右昌說，國民黨傷害台灣民主的行為，嚴正要求國民黨黨主席朱立倫要負起政治責任，並且公開道歉。國民黨現在還是一意孤行，準備在周五把最具爭議的「選罷法」、「財劃法」、「憲訴法」三大爭議法案強渡關山。

林右昌表示，這是台灣民主最重要的時刻，也是非常重大的危機，明後天也看到公民團體發起相關行動，民進黨會發表嚴正態度立場，和公民團體一起撐國會挺民主。

林右昌轉述，今天在中常會中有非常多的中常委，針對這個議題感到非常擔憂，黨主席賴清德在會上也表示，民主是台灣珍貴的資產，也是台灣在國際上引以為傲的品牌；然而台灣的民主得來不易，從專制的黑暗時代走到現在的民主，是有許許多多人犧牲奉獻的結果，持續深化民主，或是民主的守成，是朝野要共同努力的。

賴清德說，希望立法院的議案審查，都應該要尊重民主程序，朝野應該有更多的時間和空間進行協商，得到真正有利國家社會人民發展的結論，這樣才能真正彰顯民主的價值。