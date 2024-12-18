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綠委占主席台癱瘓內政委員會 主席突襲宣布延會至24時

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
選罷法修正案延燒，主席國民黨召委徐欣瑩下午近2時在藍委保護簇擁下進入會議室宣布開會並延長會議時間，民進黨立委持續在主席台前抗議。記者潘俊宏／攝影
選罷法修正案延燒，主席國民黨召委徐欣瑩下午近2時在藍委保護簇擁下進入會議室宣布開會並延長會議時間，民進黨立委持續在主席台前抗議。記者潘俊宏／攝影

國民黨日前搶占立法院內政委員會初審通過選罷法修正草案，民進黨立委今天占據內政委員會主席台抨擊16日會議違法無效，主席國民黨召委徐欣瑩在黨籍同仁簇擁陪同下進入與民進黨立委溝通是否開會無共識，藍委趕在會議2時結束前保護徐欣瑩到會議室後方，手持麥克風宣布開會，並延長會議到24時。

立法院內政委員會今天排定審查行政院明年度施政計畫及收支預算報告，綠委一早占據主席台反對確認16日的選罷法修法議事錄，並稱這是違法的議事錄，藍委溝通未果，指責綠委拖延預算審查不開會，雙方不歡而散，直到會議2時結束前，徐欣瑩在藍委的保護簇擁下進入會議室，並宣布現在開會，同時延長開會時間到午夜12時，隨後立即離去，綠委王美惠等多人大聲抗議大喊違法，現場亂成一團，綠委抗議聽不清楚宣讀，也不承認延會。

選罷法修正案延燒，綠委上午占據主席台，主席國民黨召委徐欣瑩下午近2時在藍委保護簇擁下進入會議室宣布開會並延長會議時間，民進黨立委王美惠（右）等大喊「違法開會」並持續在主席台前抗議。記者潘俊宏／攝影
選罷法修正案延燒，綠委上午占據主席台，主席國民黨召委徐欣瑩下午近2時在藍委保護簇擁下進入會議室宣布開會並延長會議時間，民進黨立委王美惠（右）等大喊「違法開會」並持續在主席台前抗議。記者潘俊宏／攝影
選罷法修正案延燒，綠委上午占據主席台，主席國民黨召委徐欣瑩（左三）下午近2時在藍委保護簇擁下進入會議室宣布開會並延長會議時間，民進黨立委李柏毅（右）趨前抗議。記者潘俊宏／攝影
選罷法修正案延燒，綠委上午占據主席台，主席國民黨召委徐欣瑩（左三）下午近2時在藍委保護簇擁下進入會議室宣布開會並延長會議時間，民進黨立委李柏毅（右）趨前抗議。記者潘俊宏／攝影

排黑條款 選罷法

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