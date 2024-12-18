民團今號召青鳥集結中央黨部 國民黨：以禮相待
立法院會周五將闖關選罷法、憲訴法及財劃法，台灣經濟民主連合與台灣公民陣線號召「冬季青鳥在台北」，晚間集結國民黨中央黨部抗議，並提出四大訴求。國民黨文傳會主委李彥秀表示，對於人民集會遊行的權利，國民黨一定是以禮相待。
國民黨發言人楊智伃今在中常會後受訪表示，今天天氣很冷，大家都很辛苦，國民黨尊重所有集會遊行和自由發聲的權利，也希望青鳥們今晚在國民黨中央前能玩得開心，「我們也會讓大家一起玩得很開心，請大家敬請期待。」
「冬季青鳥在台北」集會行動，今晚在國民黨中央黨部前抗議國民黨立院黨團總召傅崐萁、「憲法訴訟法」修正草案提案人翁曉玲、「選罷法」剝奪限制公民罷免權立委許宇甄，以及所有台北市的濫權立委，並提出四大訴求。
相關訴求包括，批判傅崐萁毀台亂台，癱瘓民選政府 ，企圖讓台灣黎巴嫩化；批判翁曉玲版憲法訴訟法；批判許宇甄版選罷法，以及盤點5位北市立委推動哪些民主倒退法案。經民連智庫召集人賴中強、原住民族青年公共參與協會理事長Savungaz Valincinan、人權工作者李明哲、網紅八炯、閩南狼等人都將現身。
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