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選罷法初審風波延長賽 內政委員會續戰至晚間12時

中央社／ 台北18日電

民進黨立委反對確認16日選罷法修法議事錄，今天占據內政委員會主席台，藍綠口角不斷，上午會議空轉，國民黨召委徐欣瑩下午2時在國民黨立委人牆保護下從後門進入，透過自行準備的麥克風宣布開會，並將會議時間延長至晚間12時。

不過，徐欣瑩宣布時現場一陣混亂，議事人員直至下午2時23分，才確定將會議狀態更改為延長會議時間至晚間12時。

國民黨立委16日搶占立法院內政委員會，隨後火速初審通過選罷法修正草案，民進黨立委今天在會議9時開始前，也占據內政委員會主席台，反對確認16日會議議事錄，批評當日會議違法無效，要求議事錄應該「暫不確定」，並要求立法院長韓國瑜下午需為此先行協商。

藍綠上午經過溝通並無結論，民進黨立委持續在內政委員會輪番上陣，馬拉松式接力陳述反對理由；不過，在表定會議時間下午2時前，徐欣瑩在國民黨立委人牆保護下，從內政委員會後門進入，透過自備麥克風宣布開會，並將會議時間延長至晚間12時，隨後離開；民進黨立委則同時透過會議麥克風喊話回擊，現場一片混亂，多數人未能聽清楚徐欣瑩說法。

議事人員透過影片重複確認徐欣瑩說法後，直至下午2時22分先將會議狀態更改為會議開始，下午2時23分，再將會議狀態更改為「延長會議時間至晚上12時」。民進黨立委則表達不滿，質問為何召委不在，可以宣布開會，國民黨立委牛煦庭則返回內政委員會強調，主席已經宣布開會並延長，請民進黨不要為難議事人員。

排黑條款 選罷法

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