快訊

日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫

地牛翻身！下午14時56分宜蘭規模4地震 最大震度3級

台南幼兒園傳虐童！至少7童被巴頭、重摔 母見兒被硬塞食物「躲角落哭」心碎

王義川喊議事人員不給水喝 謝龍介酸：你名字怎會缺水？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委王義川（圖）。記者曾原信／攝影
民進黨立委王義川（圖）。記者曾原信／攝影

今早立法院內政委員會爆發推擠，民進黨立委王義川要求議事人員給予水喝，被指語氣不佳。國民黨立委謝龍介下午表示，名字就有「川」了，怎麼會缺水呢？

本周一立法院內政委員會，在國民黨立委防守下，送出選罷法「加一」修法版本草案，引發民進黨不滿。民進黨立委今早占據內政委員會主席台，要求議事錄不予確認，議事延宕至今。內政委員會國民黨籍召委徐欣瑩宣布延長開會到凌晨12時，隨時會回到會議室確認議事錄。

對於今日是否可能戰到凌晨12時，謝龍介說，「是的，今天一早就占據不讓開會，全國都看到是誰不讓議會開會。總預算三兆多，大家都在急，應該執政者、部會最急，看來民進黨是不急，又霸占委員會，今天又延會到晚上12時，他們也會待命，隨時召集，已經下令大家都在院區附近待命。」

針對王義川要求議事人員給水喝，但語氣疑似不佳，謝龍介說，用這種小事來發飆，坐實民進黨縱容官員霸凌公務人員。王義川貴為立委，在立法院會、委員會對抗，就是黨團對黨團、委員對委員，很少有人會針對這些議事組人員。要喝水就下來，到處都有，借題發揮，霸凌公務人員，把格局做小了。

謝龍介喊話王義川，「川哥，你這麼有大格局的人，名字就有『川』了，怎麼還會缺水？原來就是沈委員講的，命格少了什麼，就要取上什麼名字，連青鳥都不放過，怎麼會說到我們清德兄？我一路最相挺的賴總統清德兄，我不覺得他缺德，他雖然名字裡有『德』，但起碼對他在政治潔癖上，我還是一路肯定他。希望義川兄，在國會，對這些弱勢公務人員，盡量客氣一下，要霸凌的話，就委員對委員。」從勞動部爆發霸凌後，處處充滿霸凌，如果再繼續縱容，不是民不聊生，連官都不聊生。

排黑條款 選罷法

延伸閱讀

劍指王義川！藍提非法監控調查委員會 交付朝野協商

陳菊談陳啓昱、許銘春爭議稱「自己負責」 謝龍介反批：沒政治責任？

陳玉珍送見面禮 提「青鳥手機監控」調查委員會鎖定王義川

就職立委被韓國瑜問「要酒測了嗎」 王義川這樣回應

相關新聞

綠不認選罷法議事錄 徐欣瑩突宣布會議延會至24時

朝野今天再戰選罷法「+1」修法版本，綠委一早搶占立法院內政委員會主席台，拒絕確認周一議事錄，議事持續空轉。就在會議結束前...

王義川喊議事人員不給水喝 謝龍介酸：你名字怎會缺水？

今早立法院內政委員會爆發推擠，民進黨立委王義川要求議事人員給予水喝，被指語氣不佳。國民黨立委謝龍介下午表示，名字就有「川...

徐欣瑩駁選罷免閉門通過　綠黨團打臉：用話術掩蓋真相

民進黨立院黨團今天佔領立院內政委員會主席台，國民黨立委、內政委員會召委徐欣瑩強調，周一開會，委員會門是開的，按照正常議事...

選罷法議事錄大戰 蔡易餘批藍：荒謬程序公然挑釁民主

立法院內政委員會本周一送出選罷法「加一」修法草案。民進黨立委今天再度占領主席台，要求不予確認議事錄。民進黨立院黨團書記長...

影／選罷法修正案延燒 立院內政委員會停擺

國民黨日前搶占立法院內政委員會初審通過選罷法修正草案，民進黨立委今天占據內政委員會主席台抨擊16日會議違法無效，大約近十...

綠控沒收罷免權 徐欣瑩反嗆：民進黨拿國家錢混亂社會

立法院內政委員會今天排審行政院預算，民進黨立院黨團因不滿內委會16日將選罷法修正案3分鐘送出委員會，一早占領主席台抗議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。