王義川喊議事人員不給水喝 謝龍介酸：你名字怎會缺水？

今早立法院內政委員會爆發推擠，民進黨立委王義川要求議事人員給予水喝，被指語氣不佳。國民黨立委謝龍介下午表示，名字就有「川」了，怎麼會缺水呢？

本周一立法院內政委員會，在國民黨立委防守下，送出選罷法「加一」修法版本草案，引發民進黨不滿。民進黨立委今早占據內政委員會主席台，要求議事錄不予確認，議事延宕至今。內政委員會國民黨籍召委徐欣瑩宣布延長開會到凌晨12時，隨時會回到會議室確認議事錄。

對於今日是否可能戰到凌晨12時，謝龍介說，「是的，今天一早就占據不讓開會，全國都看到是誰不讓議會開會。總預算三兆多，大家都在急，應該執政者、部會最急，看來民進黨是不急，又霸占委員會，今天又延會到晚上12時，他們也會待命，隨時召集，已經下令大家都在院區附近待命。」

針對王義川要求議事人員給水喝，但語氣疑似不佳，謝龍介說，用這種小事來發飆，坐實民進黨縱容官員霸凌公務人員。王義川貴為立委，在立法院會、委員會對抗，就是黨團對黨團、委員對委員，很少有人會針對這些議事組人員。要喝水就下來，到處都有，借題發揮，霸凌公務人員，把格局做小了。

謝龍介喊話王義川，「川哥，你這麼有大格局的人，名字就有『川』了，怎麼還會缺水？原來就是沈委員講的，命格少了什麼，就要取上什麼名字，連青鳥都不放過，怎麼會說到我們清德兄？我一路最相挺的賴總統清德兄，我不覺得他缺德，他雖然名字裡有『德』，但起碼對他在政治潔癖上，我還是一路肯定他。希望義川兄，在國會，對這些弱勢公務人員，盡量客氣一下，要霸凌的話，就委員對委員。」從勞動部爆發霸凌後，處處充滿霸凌，如果再繼續縱容，不是民不聊生，連官都不聊生。