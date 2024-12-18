快訊

日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫

地牛翻身！下午14時56分宜蘭規模4地震 最大震度3級

台南幼兒園傳虐童！至少7童被巴頭、重摔 母見兒被硬塞食物「躲角落哭」心碎

民團不滿藍營初審通過選罷法 宣布啟動全台大罷免

中央社／ 台北18日電

立法院內政委員會16日初審通過攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案。台灣社等本土社團今天質疑國民黨立委沒收公民罷免權，呼籲台灣公民要防止國共聯手毀台，宣布啟動「2025全台大罷免」行動。

立法院內政委員會16日僅開會3分鐘，就初審通過攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案；此外，也初審通過國民黨立委翁曉玲提案，將投票日前禁止公布選舉民調的時間，從前10日縮短為前3日。

對此，台灣社社長翁銘章、台灣北社副社長羅浚晅、台灣教師聯盟理事長潘威佑、台灣教授協會副會長陳月妙、陳文成博士紀念基金會董事詹晉鑒等人，今天在立法院召開「防止國共聯手毀台，2025啟動全台大罷免」記者會。

與會者分別提到此次選罷法的修法情況，認為國民黨根本無視民意輿論，也沒收公民罷免權，更是修法配合中共毀憲亂台惡行，因此請台灣公民密切注意國民黨配合「紅統」裡應外合，也請民眾在明年啟動的大罷免行動中站出來。

此外，台灣社表示，將於26日下午1時30分，於台北市NGO會館舉辦全台第一場「防止國共聯手毀台－2025全台大罷免論壇暨座談」，未來也將陸續在台中、花蓮等地舉辦多場論壇，強力宣傳2025罷免國民黨立委。

排黑條款 選罷法

延伸閱讀

徐欣瑩駁選罷免閉門通過　綠黨團打臉：用話術掩蓋真相

台語已嚴重瀕危 民團盼設復振委員會

罷免高虹安第一階段連署過半達1867份 藍議員：別再政治操作

綠控沒收罷免權 徐欣瑩反嗆：民進黨拿國家錢混亂社會

相關新聞

綠不認選罷法議事錄 徐欣瑩突宣布會議延會至24時

朝野今天再戰選罷法「+1」修法版本，綠委一早搶占立法院內政委員會主席台，拒絕確認周一議事錄，議事持續空轉。就在會議結束前...

王義川喊議事人員不給水喝 謝龍介酸：你名字怎會缺水？

今早立法院內政委員會爆發推擠，民進黨立委王義川要求議事人員給予水喝，被指語氣不佳。國民黨立委謝龍介下午表示，名字就有「川...

徐欣瑩駁選罷免閉門通過　綠黨團打臉：用話術掩蓋真相

民進黨立院黨團今天佔領立院內政委員會主席台，國民黨立委、內政委員會召委徐欣瑩強調，周一開會，委員會門是開的，按照正常議事...

選罷法議事錄大戰 蔡易餘批藍：荒謬程序公然挑釁民主

立法院內政委員會本周一送出選罷法「加一」修法草案。民進黨立委今天再度占領主席台，要求不予確認議事錄。民進黨立院黨團書記長...

影／選罷法修正案延燒 立院內政委員會停擺

國民黨日前搶占立法院內政委員會初審通過選罷法修正草案，民進黨立委今天占據內政委員會主席台抨擊16日會議違法無效，大約近十...

綠控沒收罷免權 徐欣瑩反嗆：民進黨拿國家錢混亂社會

立法院內政委員會今天排審行政院預算，民進黨立院黨團因不滿內委會16日將選罷法修正案3分鐘送出委員會，一早占領主席台抗議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。