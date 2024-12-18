綠不認選罷法議事錄 徐欣瑩突宣布會議延會至24時

朝野今天再戰選罷法「+1」修法版本，綠委一早搶占立法院內政委員會主席台，拒絕確認周一議事錄，議事持續空轉。就在會議結束前12分鐘，國民黨籍召委徐欣瑩突現身宣布「現在開會，會議延長到晚上12點」，隨即揚長而去；議事人員也將會議狀態改為會議開始，延長會議時間至晚上12時。

徐欣瑩16日排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委因搶占主席台，甚至組成人牆，民進黨立委不得其門而入，在藍委唱獨角戲下，上午9時2分徐欣瑩宣布初審通過選罷法修正草案，並在9時3分宣布散會。

今天內政委員會原先排定審查行政院明年度施政計畫及收支預算報告，會議時間只到下午2時，開始前循例確認16日的會議議事錄，綠委因不滿選罷法被強行通過，甲動占領主席台，更一度與藍委爆發口角，會議遲遲無法進行，持續僵持。

在會議將結束前的12分鐘，蔡易餘手拿立法院議事處函文批評，稍早才收到12月17日所發的函文，上頭寫著「選罷法第七十五條及第九十條條文修正草案，經內政委員會審查完竣及決議，須由交由黨團協商，依「立法院職權行使法」第70條規定，由國民黨團召集協商，徐欣瑩擔任協商會議主席。

「國民黨是不是強迫議事人員，不理會韓國瑜禮拜一講會調查這件事，結果根本沒有調查，呼攏我們！」蔡易餘批評，黨團強調周一會議議事錄無效，但國民黨更過分，韓國瑜身為立法院大家長，要主持公道，本身就是最大鷹派，等於選罷法又往前一步。

沒想到，就在此時，徐欣瑩突然率內政委員會藍委現身，拿起自備的麥克風宣布「現在開會，會議延長到晚上12點 」。