徐欣瑩駁選罷免閉門通過　綠黨團打臉：用話術掩蓋真相

民進黨立院黨團今天佔領立院內政委員會主席台，國民黨立委、內政委員會召委徐欣瑩強調，周一開會，委員會門是開的，按照正常議事規則。民進黨團打臉，當天內政委員會走廊兩側的門，一邊鐵門被反鎖，另一邊則被藍委以人牆方式堵住，所謂的「開門」不過是一場煙霧彈。

立法院內政委員會本周一送出選罷法「加一」修法草案。民進黨立委質疑當時內政委員會被國民黨團鎖門，當時只有國民黨立委在委員會內，民進黨立委被擋在門外不得而入，該會議無效；民進黨團今天再度占領內政委員會主席台，要求不予確認議事錄。徐欣瑩今天反駁，當天委員會門是開的，民進黨一直說他們沒收罷免權，但民進黨沒收民眾的選舉權。

民進黨團指出，徐欣瑩受訪時宣稱：「當天門開著，一切合法。」但真相卻讓人瞠目結舌。實際情況是，當天立法院的走廊兩側，一邊鐵門被反鎖，另一邊則被藍委以人牆方式堵住，讓人根本無法進入。即便門真的開著，但進不了走廊、進不了內政委員會，所謂的「開門」不過是一場煙霧彈。

民進黨團批評，這種試圖欺騙媒體與大眾的話術，難掩當天行為的爭議性與不正當性。呼籲藍委停止用話術掩蓋真相，回歸議事的透明與公正，讓民眾看清背後的真正問題。