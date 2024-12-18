選罷法議事錄大戰 蔡易餘批藍：荒謬程序公然挑釁民主

立法院內政委員會本周一送出選罷法「加一」修法草案。民進黨立委今天再度占領主席台，要求不予確認議事錄。民進黨立院黨團書記長蔡易餘表示，國民黨在短短3分鐘內，通過涉及罷免門檻提高的「選罷法」修正案，連最基本的討論過程都跳過，這是對人民罷免權的嚴重侵害。

蔡易餘指出，前天內政委員會，國民黨籍召委徐欣瑩和國民黨委員封鎖國會，將民進黨委員排除在會議室外，完全剝奪民進黨委員的出席與發言權。更荒謬的是，在這樣明目張膽的封鎖之下，今天議事錄卻記載會議正常進行，甚至沒有提到民進黨委員無法進入的事實。

「國民黨封鎖國會，不實議事錄、荒謬程序，民主大倒退！」蔡易餘說，國會不是國民黨的獨裁工具，這樣荒謬程序和不實議事錄是對民主的公然挑釁，嚴正呼籲立法院長韓國瑜，優先立即處理封鎖國會的爭議，還給國會應有的民主與尊嚴，民進黨絕不會退縮，民主不容踐踏。

民進黨立委林宜瑾指出，國民黨為了提高罷免門檻，本周一封鎖立法院，不讓反對提案的立委參與修法程序，這不只踩到立院議事紅線，而且根本就是把國家民主體制丟到地上踐踏。此等行徑，已經是任何透過民主機制當選的民意代表，都無法忍受的暴行，可是至今，藍白立委不但沒有任何一個具備道德勇氣的人，站出來嚴厲譴責。

林宜瑾強調，政黨間的競爭再激烈，也要意識到我們同屬一個國家，在這個國家中，任何政黨都有執政的可能，而不是如此不負責任的掏空中央、惡搞國家，然後還要搗毀一切能夠對反民主惡行踩剎車的機制，關閉憲法法庭、沒收人民的罷免權。