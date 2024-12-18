影／選罷法修正案延燒 立院內政委員會停擺

國民黨日前搶占立法院內政委員會初審通過選罷法修正草案，民進黨立委今天占據內政委員會主席台抨擊16日會議違法無效，大約近十點時，國民黨召委徐欣瑩在黨籍同仁簇擁陪同下進入與民進黨立委溝通後無共識，國民黨立委隨即離去，批評民進黨不開會以致內政委員會停擺，民進黨立委則批評16日會議違法無效，反對確認當天會議議事錄。

立法院內政委員會今天排定審查行政院明年度施政計畫及收支預算報告，民進黨立委蔡易餘、吳思瑤等人在會議開始前就占據主席台，多位立委輪番發言反對確認16日的選罷法修法議事錄，批評會議主席召委徐欣瑩神隱，約九點半時，國民黨書記長林思銘前來與民進黨團幹事長吳思瑤協商，希望民進黨立委離開主席台讓會議順利進行，吳思瑤堅持主席不能確認16日的會議議事錄才能開會，徐欣瑩約十點時由國民黨多位立委陪同進入溝通，雙方各說各話互不讓步，以致會議持續停擺。 選罷法修正案延燒，民進黨立委多人今天一早占據內政委員會主席台導致會議停擺，藍綠立委溝通後無法達成開會共識，雙方互批對方不開會。記者潘俊宏／攝影 選罷法修正案延燒，民進黨立委多人今天一早占據內政委員會主席台導致會議停擺，出席備詢的行政院秘書長龔明鑫（右）在台下枯坐等候。記者潘俊宏／攝影