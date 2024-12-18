綠控沒收罷免權 徐欣瑩反嗆：民進黨拿國家錢混亂社會

立法院內政委員會今天排審行政院預算，民進黨立院黨團因不滿內委會16日將選罷法修正案3分鐘送出委員會，一早占領主席台抗議，導致議事空轉。國民黨籍內委會召委徐欣瑩表示，民進黨一直說他們沒收罷免權，但民進黨沒收民眾的選舉權，用政府的錢造成社會混亂，國民黨必須維護。

內委會今天預計確認上次會議議事錄，並進行明年度行政院部分預算審查。民進黨團幹事長吳思瑤一早率綠委占領主席台，國民黨立院黨團方面，由書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇領軍，帶領國民黨立委到內委會要求開會，隨後雙方爆發激烈口角，彼此也高舉手牌表達訴求，眼見僵持不下，國民黨離開會議室舉行記者會。

徐欣瑩表示，今天全國民眾再度看到，癱瘓議事的就是民進黨，每一個召委有召委主持會議的程序，不是民進黨說要怎麼樣就怎樣，今天排審行政院預算，但整個內委會被民進黨癱瘓，「不要再說我們延遲審查預算」。

談及選罷法爭議，徐欣瑩說，選罷法在第一會期排審兩次，民進黨兩次都癱瘓議事，沒有辦法進行。第二會期排審三次，16日是第三次，很多人說選罷法3分鐘通過，其實不是，他們排審三次，所以完全合法、合乎議事規則，「在16日開會的時候，內委會的門是開著的，我們按照正常的議事規則，合法的法定人數開會。」

徐欣瑩批評，民進黨一直說他們沒收民眾的罷免權，但他們要說，民進黨沒收民眾的選舉權，方便的罷免、隨意的罷免，用政府的錢造成社會混亂，國民黨為了讓社會安定、讓國家可以持續往前進，所以維護民眾的選舉權。