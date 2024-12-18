快訊

狗狗覺得幾度算太冷？「急凍個位數」出現不適感 這款耐寒犬意外也怕冷

棒球狼教練案外案 中市議員再爆推薦他的「老教練」熊抱學生仍任教

富三代男星宣布破產！坐擁150億資產　打拚30年歸零

聽新聞
0:00 / 0:00

綠控沒收罷免權 徐欣瑩反嗆：民進黨拿國家錢混亂社會

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
內委會今天預計確認上次會議議事錄，並進行明年度行政院部分預算審查。民進黨團幹事長吳思瑤一早率綠委占領主席台，國民黨立院黨團方面，由書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇領軍，帶領國民黨立委到內委會要求開會，隨後雙方爆發激烈口角，彼此也高舉手牌表達訴求，眼見僵持不下，國民黨離開會議室舉行記者會。記者王千豪／攝影
內委會今天預計確認上次會議議事錄，並進行明年度行政院部分預算審查。民進黨團幹事長吳思瑤一早率綠委占領主席台，國民黨立院黨團方面，由書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇領軍，帶領國民黨立委到內委會要求開會，隨後雙方爆發激烈口角，彼此也高舉手牌表達訴求，眼見僵持不下，國民黨離開會議室舉行記者會。記者王千豪／攝影

立法院內政委員會今天排審行政院預算，民進黨立院黨團因不滿內委會16日將選罷法修正案3分鐘送出委員會，一早占領主席台抗議，導致議事空轉。國民黨籍內委會召委徐欣瑩表示，民進黨一直說他們沒收罷免權，但民進黨沒收民眾的選舉權，用政府的錢造成社會混亂，國民黨必須維護。

內委會今天預計確認上次會議議事錄，並進行明年度行政院部分預算審查。民進黨團幹事長吳思瑤一早率綠委占領主席台，國民黨立院黨團方面，由書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇領軍，帶領國民黨立委到內委會要求開會，隨後雙方爆發激烈口角，彼此也高舉手牌表達訴求，眼見僵持不下，國民黨離開會議室舉行記者會。

徐欣瑩表示，今天全國民眾再度看到，癱瘓議事的就是民進黨，每一個召委有召委主持會議的程序，不是民進黨說要怎麼樣就怎樣，今天排審行政院預算，但整個內委會被民進黨癱瘓，「不要再說我們延遲審查預算」。

談及選罷法爭議，徐欣瑩說，選罷法在第一會期排審兩次，民進黨兩次都癱瘓議事，沒有辦法進行。第二會期排審三次，16日是第三次，很多人說選罷法3分鐘通過，其實不是，他們排審三次，所以完全合法、合乎議事規則，「在16日開會的時候，內委會的門是開著的，我們按照正常的議事規則，合法的法定人數開會。」

徐欣瑩批評，民進黨一直說他們沒收民眾的罷免權，但他們要說，民進黨沒收民眾的選舉權，方便的罷免、隨意的罷免，用政府的錢造成社會混亂，國民黨為了讓社會安定、讓國家可以持續往前進，所以維護民眾的選舉權。

排黑條款 選罷法

延伸閱讀

抗議選罷法初審無效 綠佔領主席台籲韓國瑜別縱容

吳思瑤批傅崐萁言而無信　呼籲韓國瑜朝野協商

藍綠立委為選罷法再爆衝突 單月聲量逼近十萬！國民黨快速通過初審、民進黨怒批國會戒嚴

選罷法3分鐘出委員會 徐欣瑩：不能讓國會停擺

相關新聞

綠控沒收罷免權 徐欣瑩反嗆：民進黨拿國家錢混亂社會

立法院內政委員會今天排審行政院預算，民進黨立院黨團因不滿內委會16日將選罷法修正案3分鐘送出委員會，一早占領主席台抗議，...

選罷法議事錄大戰 蔡易餘批藍：荒謬程序公然挑釁民主

立法院內政委員會本周一送出選罷法「加一」修法草案。民進黨立委今天再度占領主席台，要求不予確認議事錄。民進黨立院黨團書記長...

影／選罷法修正案延燒 立院內政委員會停擺

國民黨日前搶占立法院內政委員會初審通過選罷法修正草案，民進黨立委今天占據內政委員會主席台抨擊16日會議違法無效，大約近十...

選罷法議事錄大戰 李彥秀：民進黨用打破頭取代數人頭

本周一立院內政委員會，送出選罷法「加一」修法草案。今日立院內政委員會，民進黨立委攻占主席台，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤要...

選罷法議事錄大戰爆衝突 藍舉牌喊開會、綠嗆違法不確認

朝野今天再戰選罷法「+1」修法版本，民進黨立委一早搶占立法院內政委員會主席台喊反對確認當天議事錄，要求立法院長韓國瑜召開...

抗議選罷法初審無效 綠佔領主席台籲韓國瑜別縱容

為抗議周一國民黨立委只花3分鐘通過攸關罷免門檻的選罷法修法版本，且不讓民進黨立委入場發聲。朝野今上演確認議事錄大戰，民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。