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選罷法議事錄大戰 李彥秀：民進黨用打破頭取代數人頭

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
朝野今日為確認選罷法議事錄與否爆發口角衝突。記者黃婉婷／攝影
朝野今日為確認選罷法議事錄與否爆發口角衝突。記者黃婉婷／攝影

本周一立院內政委員會，送出選罷法「加一」修法草案。今日立院內政委員會，民進黨立委攻占主席台，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤要求不予確認議事錄。國民黨立委李彥秀說，民進黨真正的目的就是要用「打破頭」取代「數人頭」，立法院大亂，民進黨形式就大好。

本周一立院內政委員會，在藍委強力防守下，3分鐘內將選罷法修法「加一」版本，也就是提高罷免門檻，送出委員會。此舉引發綠委不滿。今日立院內政委員會，綠委要求不予確認議事錄，與藍委爆發衝突。

李彥秀說，周三內政委員會，民進黨委員霸占主席台，甚至不讓議事人員就座，這是要開會的樣子嗎？民進黨「老狗變不出新把戲」，面對多數民意，唯一的策略就是「杯葛、杯葛，再杯葛」，事實上「不確認議事錄」這招在財劃法修法時，就已經玩過一次。

李彥秀指出，民進黨明明知道任何版本或是意見都可以在朝野協商提出，吳思瑤也表示希望在3項法案與民眾黨合作，現在卻杯葛議事，當家鬧事。民進黨真正的目的就是要用「打破頭」取代「數人頭」，「立法院大亂，民進黨形式大好」，持續癱瘓國會運作，轉移民眾與輿論對民進黨執政無能的關注，轉移外交受阻的困境，轉移雙城論壇的成就，為青鳥、1450以及全台大罷免添柴加薪。

李彥秀強調，多數民調顯示，民眾支持對於修正選罷法，民進黨一直與民意對著幹，只是凸顯民進黨黔驢技窮出爛招。

排黑條款 選罷法

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