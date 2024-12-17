陳瑩稱手機掉在議場堅入找尋 與藍委爆口角
為防本周五立法院會議事再受杯葛，國民黨立委今日傍晚發起夜宿議場行動。民進黨立委陳瑩突然出現，稱她主要使用的手機放在議場裡，要求進入議場找尋，國民黨立委表示可由議事人員進入協助找尋，陳瑩堅持親自進入，與在場藍委爆發口角，最後國民黨立委徐巧芯與議事人員陪同其進入。不久後，徐巧芯抱著一堆藍委遺失物品出來，陳瑩則手上拿著數張疑似是資料的紙張，徐剛提到陳去馬桶找手機，陳當場怒罵徐「屁啦！」再與徐爆口角。
國民黨立委今日傍晚發起夜宿議場，時間約是下午4時30分。陳瑩突然出現，表示她主要使用的手機放在議場，需要進入找尋，稱她從下午4時開始就聯繫立法院議事人員，但未得協助。
立法院總務處人員到場，表示可由議事人員進入協助，陳瑩則堅持親入議場。一旁的國民黨立委林沛祥、羅智強都說，他們之前在議場遺失東西，按慣例都是由議事人員進入幫忙找東西，議事人員進去拿就好了。陳瑩與藍委爆發口角，表示她有行程，請總務處人員趕快開門。雙方僵持不下。
陳瑩說自己下午4時就來，沒有看到國民黨在議場門口。徐巧芯反嗆，他們都是約下午4時就來，根本沒看到陳瑩。雙方再爆口角。民進黨立委莊瑞雄現身，表示陳瑩是國會議員，請一個議事人員陪陳瑩進去就好，讓人感覺跟國民黨一掛。羅智強說，請議事人員陪陳瑩跟徐巧芯進去找東西。
陳瑩、徐巧芯進去不久後，徐抱著許多藍委遺失物出來，陳手中僅有幾張紙張，似並未找到手機。徐巧芯說，陳瑩去馬桶找手機，徐這番話惹怒陳瑩。陳瑩當場大罵「屁啦！」摔手上紙張。她哪有去馬桶找手機。徐說，她剛剛本來想上洗手間，怕不小心弄髒陳的手機，議事人員都有看到。陳瑩則指控徐巧芯從頭到尾都在監控她。
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