快訊

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功撤870張紅單

你住在斷層帶上嗎？經濟部今公告「這三條」斷層帶的劃定

聽新聞
0:00 / 0:00

力拼周五闖關選罷法 國民黨今起64小時夜宿立院議場

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
為防本周五立法院會議事再受杯葛，國民黨立委今日發起夜宿議場，防止民進黨立委如上周五占據主席台。國民黨立委羅智強、翁曉玲、林倩綺、徐巧芯及王鴻薇等喊口號，「國民黨展現決心，民進黨怕冷就滾。」記者屈彥辰／攝影
為防本周五立法院會議事再受杯葛，國民黨立委今日發起夜宿議場，防止民進黨立委如上周五占據主席台。國民黨立委羅智強、翁曉玲、林倩綺、徐巧芯及王鴻薇等喊口號，「國民黨展現決心，民進黨怕冷就滾。」記者屈彥辰／攝影

為防本周五立法院會議事再受杯葛，國民黨立委今日傍晚發起夜宿議場行動，國民黨立委羅智強等人高喊口號，「國民黨展現決心，民進黨怕冷就滾！」防止民進黨立委占據主席台，讓周五院會議程順利進行。

國民黨立委今天下午開始排班，夜宿立法院議場。據了解，本周五立法院會，國民黨可能力拚選罷法修法三讀。

羅智強在臉書上表示，展現決心守護國會，立法院守夜行動開始。為了捍衛立法院的議事尊嚴，確保周五的法案不再被民進黨暴力杯葛。

羅智強說，國民黨將馬拉松接力守64小時，守到周五院會。「我們不像民進黨這一群擺拍黨，拍完照片就回家睡覺！欺騙支持者們！我們會一路守到法案通過，就是捍衛民主的決心！至於民進黨，冬夜很冷，怕冷就滾吧！」

排黑條款 選罷法

延伸閱讀

為週五選罷法順利 國民黨團傍晚議場外紮營

批監察院淪廢物院 羅智強提案：陳菊與監委薪水全砍

民主學校第六期發布 將下鄉雲林體驗在地民主文化

兩岸交流都統戰？羅智強、沈伯洋火爆互嗆4分鐘

相關新聞

「不要跟畜生計較」惹怒綠委 傅崐萁：有人對號入座嗎？

立法院內政委員會昨再審公職人員選舉罷免法修正草案，朝野爆發激烈肢體推擠，民進黨立委沈伯洋昨天下午朝野協商時追著國民黨立院...

力拼周五闖關選罷法 國民黨今起64小時夜宿立院議場

為防本周五立法院會議事再受杯葛，國民黨立委今日傍晚發起夜宿議場行動，國民黨立委羅智強等人高喊口號，「國民黨展現決心，民進...

為週五選罷法順利 國民黨團傍晚議場外紮營

程序委員會國民黨立院黨團提案將公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法兩案、財政收支劃分法列為討論事項前四案。國民黨團書記長林思銘...

林右昌：藍暴力阻擋立委開會 理性公民應站出來

民進黨秘書長林右昌今天表示，立法院國民黨以暴力阻擋民進黨立委開會，硬闖選罷法，民主發展至今未曾發生過如此荒謬至極行徑，呼...

指朝野熱線能降低誤判 傅崐萁：柯建銘約束力愈發式微？

立法院內政委員會昨再審公職人員選舉罷免法修正草案，傳藍綠兩黨團總召事先通話達成共識，但仍爆發激烈肢體衝突。國民黨立院黨團...

國民黨要衝了！選罷法、憲訟法、財劃法周五拚三讀

立法院程序委員會今天開會，國民黨立院黨團提案將公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法兩案、財政收支劃分法列為討論事項前四案。國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。