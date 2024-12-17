力拼周五闖關選罷法 國民黨今起64小時夜宿立院議場

為防本周五立法院會議事再受杯葛，國民黨立委今日傍晚發起夜宿議場行動，國民黨立委羅智強等人高喊口號，「國民黨展現決心，民進黨怕冷就滾！」防止民進黨立委占據主席台，讓周五院會議程順利進行。

國民黨立委今天下午開始排班，夜宿立法院議場。據了解，本周五立法院會，國民黨可能力拚選罷法修法三讀。

羅智強在臉書上表示，展現決心守護國會，立法院守夜行動開始。為了捍衛立法院的議事尊嚴，確保周五的法案不再被民進黨暴力杯葛。

羅智強說，國民黨將馬拉松接力守64小時，守到周五院會。「我們不像民進黨這一群擺拍黨，拍完照片就回家睡覺！欺騙支持者們！我們會一路守到法案通過，就是捍衛民主的決心！至於民進黨，冬夜很冷，怕冷就滾吧！」