林右昌：藍暴力阻擋立委開會 理性公民應站出來

民進黨秘書長林右昌今天表示，立法院國民黨以暴力阻擋民進黨立委開會，硬闖選罷法，民主發展至今未曾發生過如此荒謬至極行徑，呼籲各政黨的理性支持者都應站出來，讓此議題成為社會大眾關心的議題，共同守護台灣民主。

立法院內政委員會16日再度排審選罷法修正草案，上午開會前，國民黨和民進黨立委就爆發多波推擠衝突，在民進黨立委不得其門而入情況下，開會後僅3分鐘便初審通過「罷免票數須高於當選票數才罷免通過」的選罷法修正草案。

民進黨表示，林右昌中午在民進黨直播節目「午青LIVE」表示，每一次國民黨立委傅崐萁從中國回來，就是立法院大亂之時。今年4月，傅崐萁從中國回來後，提出被憲法法庭宣告違憲的擴權法案；這次從香港回國後，更變本加厲在立法院搞戒嚴。不禁讓人懷疑，國民黨和共產黨是否是想利用美國總統新上任、交接前的空窗期，企圖把台灣搞亂、搞垮。

林右昌批評，過去立法院議事攻防尚在一定範圍內，但昨天國民黨利用暴力將民進黨及民眾黨委員阻擋在委員會外。更離譜的是，國民黨還在國會搞戒嚴，在內政委員會逕自宣讀、初審通過修法，即使民主發展至今，也未曾發生過如此荒謬至極的行徑。國民黨這樣亂搞下去，無異是毀掉民主，甚至宣告立法院關門。

林右昌說明，國民黨主席朱立倫放縱、默許立院黨團作為，應該負起最大責任，而且，立法院長韓國瑜早知有此情事，卻無法阻卻。林右昌要求，韓國瑜應加速處置國民黨此一違法行為。

林右昌重申，面對當前挑戰，民進黨一路守護至今，明天開始有公民團體站出來，他呼籲不同政黨的理性支持者也站出來，共同支持民進黨團在立法院捍衛民主，讓此議題成為社會大眾關心的議題，共同守護台灣民主。