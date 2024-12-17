「不要跟畜生計較」惹怒綠委 傅崐萁：有人對號入座嗎？

立法院內政委員會昨再審公職人員選舉罷免法修正草案，朝野爆發激烈肢體推擠，民進黨立委沈伯洋昨天下午朝野協商時追著國民黨立院黨團總召傅崐萁討說法，傅說「不要跟畜生計較」引發綠委不滿。傅崐萁今天回應，「有人對號入座嗎？確定有人承認嗎？」

沈伯洋表示，昨天下午朝野協商時，他和同仁追出會議室，要求傅崐萁、國民黨團首席副書記長王鴻薇解釋，不料傅竟拉走王說：「不要跟畜生計較。」

傅崐萁今天被問及此事，他拉高音量回應「有人對號入座嗎？確定有人承認嗎？我待會來問問柯建銘（民進黨立院黨團總召），他們到底有幾位承認？」

國民黨立委徐巧芯也說，綠委昨天一直追、一直拍，已經有點近乎癲狂，傅總召發言確實重了一些，彼此應該都要尊重。話鋒一轉，徐巧芯說，民進黨立委王義川在立法院長韓國瑜面前指著說「幹話院長、幹話院長」，當民進黨先對院長不敬的時候，為什麼還要溫良恭儉讓？為什麼傅總召不能批評他們？國民黨要以德報怨到什麼時候？