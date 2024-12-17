指朝野熱線能降低誤判 傅崐萁：柯建銘約束力愈發式微？

立法院內政委員會昨再審公職人員選舉罷免法修正草案，傳藍綠兩黨團總召事先通話達成共識，但仍爆發激烈肢體衝突。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天未否認通話一事，指朝野保持熱線能降低誤判，對於兩黨講好的事情，民進黨立院黨團總召柯建銘對於綠委的約束力愈發式微？

國民黨團昨天築起人牆，採取速戰速決的策略，3分鐘將選罷法全案保留送出委員會，引發民進黨團高度不滿，主張會議無效，並要求立法院長韓國瑜處理。事後也傳出柯建銘與傅崐萁事前有通話，傅願意讓民進黨討論到晚上12時。

傅崐萁表示，黨跟黨之間的協商，在民主國家很正常，尤其朝野之間保持熱線，能讓所有的誤判降到最低，讓朝野的衝突能夠降下來，這是必要的。昨天研判是彼此的誤會，但他高度好奇，柯總召對於民進黨委員的約束力是不是越來越勢微，對於兩黨講好的事情，是不是能夠讓立法院回歸到議事規則，他們熱切期待。

話鋒一轉，傅崐萁也說，一個民主國會為什麼不能開會，讓台灣在全世界蒙羞，不管是禁錮院長、立委、議事人員、占領主席台、或暴力相向不讓開會，甚至是執政者用群眾包圍國會、恫嚇在野黨，他反諷「這是真正21世紀的民主奇蹟」。

傅崐萁希望韓國的戒嚴不要在台灣發生，也希望賴清德總統看看南韓總統尹錫悅，想想自己，讓台灣的民主能夠陽光普照。