國民黨要衝了！選罷法、憲訟法、財劃法周五拚三讀

立法院程序委員會今天開會，國民黨立院黨團提案將公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法兩案、財政收支劃分法列為討論事項前四案。國民黨團書記長林思銘表示，他們會展現國民黨堅定意志，力拚周五三法過關。

朝野各黨派今天均在程委會提案，國民黨團先是提案將報告事項全數暫緩列案，並將選罷法、憲訴兩案、財劃法列為討論事項前四案，儘管提案未獲得民眾黨立委林國成的支持，但因今天輪值主席為民進黨立委沈發惠，民進黨只有8票，而國民黨有9票，仍憑藉人數優勢通過提案。

林思銘表示，明天下午4時立法院長韓國瑜會召集朝野黨團協商憲訴兩案、財劃法，他們會展現國民黨的堅定意志、決心，力拚在周五的院會三讀通過。

林思銘喊話民進黨立院黨團總召柯建銘，如果不霸占主席台，大家就按照議事規則，讓大家發言、討論跟表決。不過林思銘也說，他們是守方，如果真的要一戰的話，他們會嚴正以待。