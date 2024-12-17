藍綠立委為選罷法再爆衝突 單月聲量逼近十萬！國民黨快速通過初審、民進黨怒批國會戒嚴

今（16）日上午立法院內政委員會再度排審選罷法修正草案，欲提高罷免門檻，由國民黨立委提出選罷法修正草案「加一條款」，也就是罷免票數須高於當選票數的選罷法修正案。國民黨團於開議前就已封鎖立院會議室，除用桌阻擋大樓鐵門外，連內政委員會入口也用塑膠膜封住，阻止民進黨立委進入。

早上9點國民黨召委徐欣瑩準時宣布開議，並對修正案進行逐條審查，但此時民進黨立委仍被攔在外面無法進入會議室，和阻擋的藍委在走廊爆發推擠衝突。最終選罷法修正草案在開議後僅1分鐘就宣布審查完竣、提報院會，並在開議後3分30秒由召委徐欣瑩宣布散會。民進黨團強力譴責並抗議國民黨搞國會戒嚴、沒收罷免、閹割民權，將向立法院長韓國瑜提出抗議。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，民進黨昨（15）晚揚言不讓內政委員會開會，國民黨團必須捍衛人民權益，讓委員會順利開會，對於會議室外的走廊各種攻防，他都予以尊重。

選罷法攻防藍委脫口談戒嚴 綠委哽咽「我沒辦法忍受」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體（日期：2024/11/16～2024/12/15）統計調查，「選罷法」近一個月共累積9萬8千多筆聲量，其中聲量最高點出現在12月6日，當天國民黨團提案變更議程，企圖將選罷法修法列為第一案，朝野爆發體衝突。衝突中，國民黨立委鄭天財突然喊，「戒嚴是為了保護台灣」，並怒推民進黨立委邱議瑩，現場一陣譁然，事後邱議瑩哽咽地說，她父親為了爭取民主自由，在她8歲那年，被警察抓走，她一夕間被迫長大，甚至有嚴重的創傷症候群，不敢聽〈黃昏的故鄉〉，國民黨今天在這裡講戒嚴為了保護台灣，「我沒辦法忍受」。有網友表示，「這下藍綠都挺戒嚴」、「很怕被罷免，瘋狂想改選罷法」。

民進黨凌晨搶佔主席台 11/20成功阻止選罷法過關

聲量第二高點出現在11月20日，立法院內政委員會當天排審選罷法修正草案，民進黨立法院黨團發出甲級動員，全員凌晨4點多即搶占主席台，擬阻止最嚴選罷法過關。早上9點會議開始之際，朝野爆發推擠衝突，雙方僵持到下午5點半後最終散會。

國民黨立委林思銘表示，從基隆市長謝國樑罷免案觀察到，現行選罷法規定，要操作罷免是非常容易，因為罷免門檻不高，且連署審查過程有非常多的弊病，因此國民黨團力拚本會期內完成選罷法修正案三讀。前民進黨立委洪申翰指出，藍白要修選罷法的唯一目的就是怕被人民罷免，不管是提高罷免門檻還是增加連署難度，都在閹割人民的罷免權、逃避人民監督，民進黨團喊出全力阻擋，「文攻武鬥」都來，預料未來朝野將在此案上有更多衝突。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年11月16日至2024年12月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『選罷法』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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