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選罷法3分鐘出委員會 藍綠衝突

聯合報／ 記者黃婉婷王千豪林銘翰鄭媁／台北報導
國民黨立委昨占據立院走廊，阻擋民進黨立委進入會議室。衝突過程中，國民黨立委林沛祥（右）、民進黨立委李坤城（左）火爆互嗆。記者曾原信／攝影
國民黨立委昨占據立院走廊，阻擋民進黨立委進入會議室。衝突過程中，國民黨立委林沛祥（右）、民進黨立委李坤城（左）火爆互嗆。記者曾原信／攝影

立法院內政委員會昨再度審議公職人員選舉罷免法修正草案，朝野再爆激烈衝突；國民黨籍召委徐欣瑩在開會後火速宣布初審通過罷免票須高於當選票、禁公布民調時間從十天減為三天等提案，前後只花三分鐘便散會。

此案源自國民黨立委許宇甄等人提案，增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」，盼終止「惡罷」，遭綠營批評剝奪人民罷免權。朝野十一月廿日首度爆發衝突，十二月五日僅完成詢答及宣讀條文，昨是第三度審查法案。

由於法案有一個月冷凍期，本會期將延會至明年一月廿一日，且立法院正副院長韓國瑜、江啓臣將在明年一月十八日組祝賀團前往美國，昨天是選罷法修正草案要闖關二、三讀，必須送出委員會的關鍵日。藍營立委為此夜守立院、拂曉出擊，封鎖會議室走廊，力阻綠營立委阻撓議事，雙方因此爆發數波衝突。

選前禁公布民調減為3天 也送協商

提前進入委員會的徐欣瑩，上午九時一到宣布開會，一分鐘完成八項條文審查，包括罷免同意票數須超過被罷免人當選得票數才能過關，以及禁止公布民調從投票前十日縮短為三日等條文。她並表示，提報院會前須經黨團協商，隨後於九時三分宣布散會。

民進黨團不滿此結果，旋即在議場前集結怒吼「國會戒嚴！霸凌民主！」譴責國民黨團「一分鐘閹割民權」、程序不正義、阻擋開會自由，會後更兵分多路「協尋」立法院長韓國瑜，要求立法院不得違法送出無效會議的審查報告，否則將究責；且爭議化解前，韓國瑜不得進行任何議案協商。

綠委搬走電腦 召委批：阻撓議事

國民黨團總召傅崐萁反控民進黨立委前晚在會議室前「擺拍」恫嚇在野黨，國民黨團須捍衛人民的託付及權益，守護主席台。徐欣瑩也控民進黨立委搬走內政委員會電腦，阻撓議事，且相關條文均保留送黨團協商，沒有強行通過，「會這樣也是不得已，因民進黨團不給開會，但不能讓國會停擺。」

民進黨秘書長林右昌嚴厲譴責國民黨摧毀民主，點名國民黨主席朱立倫應負起最大政治責任；國民黨組發會主委許宇甄細數民進黨國會多數時多次強行通過初審，「最沒資格講的，就是林右昌和民進黨」。

多名綠營立委前晚九時許即赴會議室，高喊誓死守護罷免權；幾名藍營立委也在前晚十時許抵達現場戒備。據了解，民進黨立委晚間行動只是「欺敵」，未徹夜守在會議室前；國民黨立委則帶著睡袋、躺椅夜守現場，再以膠帶、保鮮膜封住會議室入口。民進黨立委昨晨欲進入會議室，發現已遭阻擋，雙方引爆衝突。

傅崐萁 徐欣瑩 排黑條款 朱立倫 林右昌 許宇甄 選罷法 韓國瑜

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