韓國瑜：會通盤了解 不被鷹派綁架

國民黨立院黨團昨天火速將「選罷法」修正草案送出委員會，民進黨立委氣得找立法院長韓國瑜討公道；韓國瑜回應，會進行通盤了解再向大家報告，更強調自己絕對不會被鷹派綁架。

立法院內政委員會昨排審選罷法修正草案，國民黨立委一早攻占主席台，內政委員會召委徐欣瑩僅花三分鐘便將法案送出委員會。

民進黨立委怒批國民黨搞「國會戒嚴」，氣沖沖直奔院長室找韓國瑜討公道，結果韓國瑜人不在辦公室，僅有立法院秘書長周萬來出面說明。

下午二時，立法院進行黨團協商，原定協商課程審議會委員會、憲法訴訟法等事項，民進黨立委拒絕參加並前往協商現場「踢館」，會議因而開不下去。韓國瑜強調自己沒有神隱，「大家可以看見我眼睛很紅，從早上就不是很舒服，我也知道早上發生的事情，院裡面的訊息我都知道」。

韓國瑜宣布協商散會後，民進黨立委一行人又隨即到立法院會客室。民進黨團主張上午委員會的會議無效，要求韓國瑜依立法院職權行使法第六十八條，為此重大事項與爭議進行朝野協商。韓國瑜則回應，「有人說電腦不見、有立委受傷，還有很多細節」，進行通盤了解之後，再跟大家報告。