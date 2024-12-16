斥藍強推選罷法修正 陳冠廷：恐牴觸釋字第499號精神

國民黨立委今天在立法院內政委員會火速完成「選罷法」修正草案，綠委卻不得其門而入。民進黨立委陳冠廷引述大法官釋字第499號解釋嚴正指出，國民黨此舉已嚴重違反「公開透明原則」與「理性溝通原則」，不僅構成「重大明顯瑕疵」，更已危及台灣民主政治的根基。

「大法官在釋字第499號解釋中明確強調，國民主權必須經由國民意見表達及意思形成之溝通程序予以確保。」陳冠廷指出，國民黨立委不僅在會議室外設置人牆，甚至用膠帶封住大門，徹底阻絕異議意見的表達管道。在民進黨委員被阻擋在外的情況下，內政委員會召委徐欣瑩逕自宣布開會，並且「決而不議」，完全違背立法應有的「理性溝通」原則。

陳冠廷強調，依據大法官解釋，民主政治的正當性基礎在於公開透明的審議過程。「當年大法官審理國民大會修憲爭議時，特別強調立法必須符合公開透明原則。這絕不僅是形式上的旁觀或直播，而是要確保『國民意見表達及意思形成之溝通程序』。」然而，今日國民黨以強制手段阻擋立委進入議場、禁止表達意見，即便有直播，也已經構成大法官所說的「重大明顯瑕疵」。

「所謂重大，不是程序上的小缺失，而是已經『喪失其程序之正當性』。這正是今天的情況。」陳冠廷表示，不讓委員簽到、不准發言、三分鐘快速通過，完全背離了民主政治的基本價值。對於選罷法修正案的內容，包括罷免門檻的調整等議題，本應透過理性對話凝聚共識，但當一個政黨開始用強制手段阻絕異議，已不僅是單純的法案爭議，而是在挑戰台灣民主政治的根基。

「這樣的程序暴力，將使台灣得來不易的民主政治面臨重大危機！」陳冠廷呼籲，應立即停止這種不當的立法模式，回歸民主審議的正當程序。