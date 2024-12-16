不滿藍強推選罷法 民進黨團：無效會議審查報告不得送出
為抗議國民黨立院黨團封鎖內政委員會，1分鐘內初審通過攸關罷免門檻加嚴的「選罷法」修法版本，民進黨要求立法院長韓國瑜主持公道未果，但雙方不歡而散。民進黨團提出兩點訴求，要求立法院不得違法送出無效會議的審查報告，否則將究責，且未化解爭議前，韓不應進行任何議案協商。
民進黨團幹事長吳思瑤指出，民進黨團枯等6、7小時，韓國瑜突然現身，卻對諸多提問避重就輕，但國會議場對於此事要有態度。她質疑，韓國瑜對國民黨團行徑究竟是不知情，還是知情但無能為力，甚或是與國民黨沆瀣一氣的共犯？
吳思瑤指出，內政委員會沒有官員、正常議事紀錄流程，只有藍委鎖門開會，1分鐘送出選罷法，這樣的會議無效，議事處或內政委員會不得違法送出無效會議的審查報告，若有將究責；韓國瑜也要依立法院職權行使法第68條，即刻召開朝野協商，在沒有化解爭議前，所有議案協商應中止。
民進黨團書記長蔡易餘盤點，第10屆立法院處理「會計法」時，曾因程序瑕疵，時任立法院長游錫堃召開朝野協商，將議案退回委員會重新審議，補正程序後才送出委員會；既然有前例，韓國瑜不能什麼都不管，韓必須承擔責任，展現立法院長高度，不應推給委員會中心主義。
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