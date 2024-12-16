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影／選罷法3分鐘出委員會爭議 綠主張會議無效 韓國瑜：再調查

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）下午前往會客室與民進黨立委討論上午選罷法修法三分鐘出委員會一事，民進黨團幹事長吳思瑤（左）持議事規則質問韓國瑜，韓國瑜直接起身離席，不歡而散。記者曾原信／攝影
立法院長韓國瑜（右）下午前往會客室與民進黨立委討論上午選罷法修法三分鐘出委員會一事，民進黨團幹事長吳思瑤（左）持議事規則質問韓國瑜，韓國瑜直接起身離席，不歡而散。記者曾原信／攝影

立法院院長韓國瑜下午前往會客室與民進黨立委討論上午選罷法修法三分鐘出委員會一事，民進黨立委們要求韓國瑜宣布會議無效，但韓國瑜表示要再調查，通盤了解，雙方最終不歡而散。

上午選罷法修正草案三分鐘送出內政委員會後，民進黨立委不滿國民黨利用人牆及關門等等手段，阻止綠委進入委員會，逕自將修法送出委員會，而後綠委不斷尋找韓國瑜，要求主持公道，韓國瑜於下午二時準時出席朝野協商，民進黨立委一度退席抗議，而後又重回委員會，隨後民進黨立委與韓國瑜前往會客室討論。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤主張應該就今天發生之情事舉行朝野協商，並且今天委員會的會議應該無效，但韓國瑜僅表示要通盤了解後才能回答，隨後雙方不歡而散。

立法院長韓國瑜（左）下午前往會客室與民進黨立委討論上午選罷法修法三分鐘出委員會一事，韓國瑜關心民進黨立委許智傑（右）臉上傷勢。記者曾原信／攝影
立法院長韓國瑜（左）下午前往會客室與民進黨立委討論上午選罷法修法三分鐘出委員會一事，韓國瑜關心民進黨立委許智傑（右）臉上傷勢。記者曾原信／攝影
立法院長韓國瑜（左）上午出席朝野協商，民進黨立委們一度不滿上午衝突，離開協商會場。記者曾原信／攝影
立法院長韓國瑜（左）上午出席朝野協商，民進黨立委們一度不滿上午衝突，離開協商會場。記者曾原信／攝影
立法院長韓國瑜（右）下午前往會客室與民進黨立委討論上午選罷法修法三分鐘出委員會一事。記者曾原信／攝影
立法院長韓國瑜（右）下午前往會客室與民進黨立委討論上午選罷法修法三分鐘出委員會一事。記者曾原信／攝影

排黑條款 選罷法

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