影／選罷法3分鐘出委員會爭議 綠主張會議無效 韓國瑜：再調查

立法院院長韓國瑜下午前往會客室與民進黨立委討論上午選罷法修法三分鐘出委員會一事，民進黨立委們要求韓國瑜宣布會議無效，但韓國瑜表示要再調查，通盤了解，雙方最終不歡而散。

上午選罷法修正草案三分鐘送出內政委員會後，民進黨立委不滿國民黨利用人牆及關門等等手段，阻止綠委進入委員會，逕自將修法送出委員會，而後綠委不斷尋找韓國瑜，要求主持公道，韓國瑜於下午二時準時出席朝野協商，民進黨立委一度退席抗議，而後又重回委員會，隨後民進黨立委與韓國瑜前往會客室討論。